 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

D2S2: Biwer zum nächsten Topspiel in Gasperich zu Gast

Wichtiges Duell um den Klassenerhalt in Aspelt, Spitzenduo in der Favoritenrolle

von Paul Krier · Heute, 16:44 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Nückel/Steinmann

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2.Div - 2.Bez
Stengefort
Union 05
Ehleringen
Biwer

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Aspelt und seine Gäste aus Ehleringen sind beide noch nicht gerettet, so dass man die Wichtigkeit dieser Partie nicht näher erläutern muss. Der FCE wird aber etwas größerem Druck ausgesetzt sein, bei aktuell 6 Punkten Vorsprung vor der Abstiegsrelegation, gegenüber deren 9 auf Seiten der Red Boys. Die Tormaschine der AS Red Black Luxembourg rollte auch im Nachholspiel am Mittwoch (s.u.), wodurch man neuer Tabellenführer ist. Gegen Lasauvage sollte der nächste Dreier drin sein. Sowohl der Tabellenfünfte Kayl-Tetingen als auch Dalheim sind in einem Tief und haben vier Spiele in Folge verloren. Die Gäste brauchen noch ein Pünktchen zum Klassenerhalt, die Union 05 muss gewinnen, um noch eine Minimalchance auf die Aufstiegsrelegation zu behalten.

In Nörtzingen gibt es weiter einen Funken Hoffnung auf das Erreichen der Relegation gegen den Abstieg in die 3.Division. Damit dieser weiter glüht, sollte ein Sieg gegen Küntzig her – was aber sicherlich kein leichtes Stück Arbeit werden wird! Steinfort ist noch nicht durch und begrüßt den Tabellenzweiten Moutfort, was ebenso eine schwierige Aufgabe für die Hausherren darstellt.

Gasperich (4., 47 Punkte) reist zum Spitzenspiel nach Biwer (3., 52). Für die Gastgeber geht es dabei im Prinzip um mehr, da sie noch realistische Chancen auf einen der beiden direkten Aufstiegsplätze haben. Mit 8 Punkten Rückstand auf Rang 2 und deren 10 Vorsprung auf Platz 5 scheint es zusehends schwierig, den FC Tricolore nicht auf einem Relegationsplatz um den Aufstieg zu sehen. Die US Esch empfängt Schouweiler. Die Gäste brauchen noch einen Punkt um den Klassenerhalt mathematisch abzusichern, die US Esch muss dagegen gewinnen, um eventuell näher an Rang 12 heranzurücken.

Am Sonntag

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Stengefort
FC StengefortStengefort
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

Nachholspiel vom Mittwoch

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
1
5
Abpfiff

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