D2S2: Biwer zum nächsten Topspiel in Gasperich zu Gast

Symbolbild – Foto: Nückel/Steinmann

Aspelt und seine Gäste aus Ehleringen sind beide noch nicht gerettet, so dass man die Wichtigkeit dieser Partie nicht näher erläutern muss. Der FCE wird aber etwas größerem Druck ausgesetzt sein, bei aktuell 6 Punkten Vorsprung vor der Abstiegsrelegation, gegenüber deren 9 auf Seiten der Red Boys. Die Tormaschine der AS Red Black Luxembourg rollte auch im Nachholspiel am Mittwoch (s.u.), wodurch man neuer Tabellenführer ist. Gegen Lasauvage sollte der nächste Dreier drin sein. Sowohl der Tabellenfünfte Kayl-Tetingen als auch Dalheim sind in einem Tief und haben vier Spiele in Folge verloren. Die Gäste brauchen noch ein Pünktchen zum Klassenerhalt, die Union 05 muss gewinnen, um noch eine Minimalchance auf die Aufstiegsrelegation zu behalten.

In Nörtzingen gibt es weiter einen Funken Hoffnung auf das Erreichen der Relegation gegen den Abstieg in die 3.Division. Damit dieser weiter glüht, sollte ein Sieg gegen Küntzig her – was aber sicherlich kein leichtes Stück Arbeit werden wird! Steinfort ist noch nicht durch und begrüßt den Tabellenzweiten Moutfort, was ebenso eine schwierige Aufgabe für die Hausherren darstellt.