D2S2: Biwer zum nächsten Topspiel in Gasperich zu Gast

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Aspelt und seine Gäste aus Ehleringen sind beide noch nicht gerettet, so dass man die Wichtigkeit dieser Partie nicht näher erläutern muss. Der FCE wird aber etwas größerem Druck ausgesetzt sein, bei aktuell 6 Punkten Vorsprung vor der Abstiegsrelegation, gegenüber deren 9 auf Seiten der Red Boys. Die Tormaschine der AS Red Black Luxembourg rollte auch im Nachholspiel am Mittwoch (s.u.), wodurch man neuer Tabellenführer ist. Gegen Lasauvage sollte der nächste Dreier drin sein. Sowohl der Tabellenfünfte Kayl-Tetingen als auch Dalheim sind in einem Tief und haben vier Spiele in Folge verloren. Die Gäste brauchen noch ein Pünktchen zum Klassenerhalt, die Union 05 muss gewinnen, um noch eine Minimalchance auf die Aufstiegsrelegation zu behalten.
In Nörtzingen gibt es weiter einen Funken Hoffnung auf das Erreichen der Relegation gegen den Abstieg in die 3.Division. Damit dieser weiter glüht, sollte ein Sieg gegen Küntzig her – was aber sicherlich kein leichtes Stück Arbeit werden wird! Steinfort ist noch nicht durch und begrüßt den Tabellenzweiten Moutfort, was ebenso eine schwierige Aufgabe für die Hausherren darstellt.
Gasperich (4., 47 Punkte) reist zum Spitzenspiel nach Biwer (3., 52). Für die Gastgeber geht es dabei im Prinzip um mehr, da sie noch realistische Chancen auf einen der beiden direkten Aufstiegsplätze haben. Mit 8 Punkten Rückstand auf Rang 2 und deren 10 Vorsprung auf Platz 5 scheint es zusehends schwierig, den FC Tricolore nicht auf einem Relegationsplatz um den Aufstieg zu sehen. Die US Esch empfängt Schouweiler. Die Gäste brauchen noch einen Punkt um den Klassenerhalt mathematisch abzusichern, die US Esch muss dagegen gewinnen, um eventuell näher an Rang 12 heranzurücken.
Am Sonntag
Nachholspiel vom Mittwoch
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