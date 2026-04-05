D2S2: Biwer zerlegt Nörtzingen, Red Black neuer Leader

Kurz vor Anpfiff beim Derby Dalheim - Moutfort – Foto: Tim Glodt

Was am Wochenende los war

Passend zum Osterwochenende legten einige Underdogs im 2.Bezirk der 2.Division ihren Favoriten ein oder mehrere Eier ins Nest. Schon am Freitag überraschte Ehleringen die Union Kayl-Tetingen mit einem 1:0-Auswärtssieg, wodurch die Gastgeber aus den Top 4 rutschen. Mann des Tages war Alen Kozar, der kurz vor der Pause das Tor des Tages nach Assist von Octavio Koumare erzielte (43.‘). Biwer war eines von zwei Topteams, das sich am Samstag schadlos hielt – und wie! Gegen Schlusslicht Nörtzingen gewann man mit 9:0, Michael Hensel und Nils Amberg steuerten jeweils zwei Tore zum Kantersieg bei. Der Vorletzte US Esch überraschte gegen Gasperich mit einem 1:1 und konnte dabei sogar einen Rückstand egalisieren. Trotz dieses Punktgewinns dürfte es für die Lallinger, wo Trainer Rachid Lazaar und Emir Bisevac laut FuPa-Informationen zurückgetreten sind, nur noch darum gehen, den vorletzten Platz zu verteidigen.

Nichts anbrennen ließ Red Black Luxemburg zuhause gegen Red Boys Aspelt. 5:1 gewann der jetzt aufgrund einer besseren Tordifferenz neue Tabellenführer und mit Almeida sowie Saez Patiño taten sich in dieser Partie zwei Doppeltorschützen hervor. Die AS Red Black profitierte von der Derby-Niederlage Moutforts in Dalheim. Die Gastgeber gingen durch einen Fernschuss, der dem Keeper durch die Hände rutschte, sehr früh in Führung (1:0, 2.‘). Danach ging es bis zur Pause hin und her, zur Pause stand es 2:2 – beim zweiten Dalheim Treffer sah der Moutforter Torhüter abermals nicht gut aus. Die Hausherren kamen auch perfekt in die 2.Halbzeit, nach 47 Minuten gelang ihnen das 3:2, was das spätere Endergebnis darstellen sollte.

Nach 17 Minuten geriet Schouweiler gegen Lasauvage in Rückstand, doch Muller köpfte 10 Zeigerumdrehungen später den Ausgleich im Anschluss an eine Ecke. Kurz vor der Pause drehte Kullolli das Spiel, als er gefühlvoll aus rund 18 Metern in den Winkel traf (2:1, 43.‘). Als man eigentlich schon von einem Heimsieg ausgehen konnte, gelang dem FC Minière tief in der Nachspielzeit noch der Punktegewinn (2:2, 90.‘+9). Küntzig setzte sich in Steinfort mit 4:2 durch und beendet damit eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg.