D2S2: Biwer neuer Leader nach erster Tricolore-Niederlage

AS Red Black wurde seine Favoritenrolle bei der US Esch gerecht und gewann nach u.a. einem Doppelpack von Saez Patiño mit 5:0 und bleibt in der Spitzengruppe. Nach dem 1:1 zwischen Steinfort und Aspelt treten beide Teams in der unteren Tabellenhälfte auf der Stelle. Nach einer turbulenten Schlussphase mit drei Platzverweisen und dem Ausgleichstor für die Red Boys wurden die Punkte geteilt. Biwer fegte Küntzig mit 5:1 vom Feld. Die beiden ersten Treffer zur 2:0-Pausenführung fielen jeweils nach einem Eckball. Michael Hensel steuerte einen Hattrick zum hohen Heimerfolg bei, durch den der FC Jeunesse auf Platz 1 springt.

Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen ist Absteiger Kayl-Tetingen in der Spur. Gegen Sorgenkind Nörtzingen netzte Saturne zweimal beim 2:0-Heimsieg der Union 05 gegen den Nachbarverein. Auch das 1:1 zwischen Schouweiler und Ehleringen brachte keinen der beiden Kontrahenten entscheidend weiter. Für den FCE war wohl mehr drin, da Kozar Mitte der 2.Halbzeit mit einem Elfmeter an Lokaltorwart Thill scheiterte. Mit demselben Ergebnis trennten sich Dalheim und Lasauvage. Dieses Resultat kann dann doch als etwas überraschend eingestuft werden, da man den FC Minière vor dem Spiel stärker einschätzen konnte als die Gastgeber mit ihrer sehr anfälligen Abwehr.

Madureira: „Ich glaube, er hat mehr oder weniger zwanzig Karten gezeigt“

Lasauvage-Trainer Madureira gegenüber FuPa: „Es war ein Spiel, bei dem jeder Zentimeter umkämpft war. Wir waren nicht konzentriert genug. Ein Ballverlust hat zu einem Elfmeter gegen uns geführt, aber der Spieler war außerhalb des Strafraums. Ich spreche von einem Schiedsrichter, der über hundert Kilo wiegt, körperlich schwach ist und immer mit zweierlei Maß gemessen hat. Für beide Seiten hatte er die Kontrolle über das, was er tat, verloren.

Und in der zweiten Halbzeit, weil er ein bisschen vom Publikum unter Druck gesetzt wurde, hat er zu den Spielern beider Mannschaften gesagt, dass er jetzt mehr gelbe Karten zeigen würde. Von da an gab es für alles und nichts Gelb. Ich glaube, er hat mehr oder weniger zwanzig Karten gezeigt. Uns hat er neun gegeben, plus eine doppelte Gelbe, die dann Rot bedeutete. Auch dem Gegner hat er ungefähr dasselbe gegeben.

Man kann aber nicht sagen, dass der Schiedsrichter allein schuld ist. Wir haben das Gegentor durch den Elfmeter kassiert, welche für mich wie gesagt keiner war. So lagen wir zur Halbzeit 0:1 zurück. In der zweiten Halbzeit habe ich das ganze System umgestellt – fast eine komplette Änderung aus defensiver Sicht. Wir haben es geschafft, den Ausgleich zu erzielen, trotz der erwähnten Schiedsrichterprobleme. Und wir hatten noch drei Chancen, das Spiel zu gewinnen. Es ist also auch unsere eigene Schuld, dass wir nicht gewonnen haben.“

Das Spitzenspiel blieb lange spannend. Moutfort brachte kurz nach der Pause das Kunststück fertig, den Ball aus einem Meter über das Tor zu befördern, bekam ein Tor wegen Abseits aberkannt, ehe es schließlich ein Eigentor von Gasperich nach einer Flanke war, das die Partie zugunsten der Gäste entscheiden sollte. In der Nachspielzeit zimmerte der FC Tricolore einen Freistoß an das Lattenkreuz und ein weiterer Versuch der Hauptstädter ging an den Pfosten, ehe der Auswärtssieg feststand.

