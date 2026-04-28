D2S2: Biwer gewinnt Topspiel – und fällt einen Platz zurück!

Biwer gewann das Spitzenspiel in Moutfort, verlor in der Tabelle dennoch einen Platz – Foto: Frank Gabel

Der 22.Spieltag in Zahlen

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

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Was am Wochenende los war

Küntzig bezwang den Vorletzten US Esch am Sonntag durch einen Treffer von Brunati nach einer Viertelstunde knapp mit 1:0 und machte damit vor allem Schlusslicht Nörtzingen einen Gefallen, das nach dem 3:3 gegen Aspelt einen Punkt auf den Relegationsplatz gutmachen konnte. Dabei ging es hin und her, die Gastgeber drehten einen Rückstand vor der Pause zu ihren Gunsten, gerieten in der 76.‘ aber in Unterzahl, nachdem Loleka Gelb-Rot gesehen hatte. In der Folge wurde es turbulent: die Red Boys glichen in der 89.‘ aus, doch in der 90.‘+4 kam Nörtzingen zum 3:2 und damit sehr nahe an einen Heimsieg. Doch in der 9.Minute der Nachspielzeit sicherte Zarfani Aspelt dann doch noch einen Punkt (3:3)!

Drama unten, Drama oben: Red Black Luxemburg setzte sich erwartungsgemäß in Ehleringen durch. Das 3:0 hatte einen bemerkenswerten Nebeneffekt: Biwers 1:0-Sieg im Topspiel in Moutfort nach einem Treffer von Groben kurz nach der Pause im Anschluss an eine Ecke (48.‘) ließ die Gäste zwar nach Punkten näher an den Leader und Gastgeber Moutfort herankommen, in der Tabelle verlor man aber einen Platz, da das erwähnte Red Black ein winziges Törchen mehr erzielt hat (81:23 gegenüber 80:22)! Sorgen, die man so in Dalheim und Schouweiler gerne haben möchte, mit 1:0 gewann die Étoile Sportive auswärts bei den Adlern nach einem Tor von Ferreira kurz vor der Pause (40.‘). Überschattet wurde jene Begegnung von insgesamt drei Platzverweisen in der 2.Halbzeit.

Tore satt gab es in den weiteren Spiele zu sehen: Gasperich baute seinen Vorsprung gegen Kayl-Tetingen mit einem 5:3 im direkten Duell auf jetzt 10 Punkte aus, womit einem die Aufstiegsrelegation kaum noch zu holen sein dürfte. Lasauvage fegte Steinfort seinerseits nach einer Leistungssteigerung in der 2.Halbzeit mit 5:1 vom Platz, Ribeiro Magalhaes gelang ein Doppelpack für den FC Minière. Kurz vor der Pause verschossen die Gastgeber einen Elfmeter, alle sechs Treffer sollten nach dem Dreh fallen.

Nachholspiel

Am Mittwoch