D2S2: Biwer erstmals ohne, Dalheim erstmals mit Sieg

Was am Wochenende los war

Gleich zweimal spielte am Sonntag im 2.Bezirk der 2.Division ein Aufsteiger gegen einen Absteiger und beide Male lautete das Ergebnis 1:1. Die US Esch schnupperte gegen Steinfort sehr lange an einem Sieg, doch nach einem Platzverweis für die Lallinger gelang den Gästen in Überzahl spät in der Nachspielzeit das 1:1 durch Pinto (90.‘+9). Aspelt ging Mitte der 1.Halbzeit in Tetingen in Führung, spielte die Schlussphase des ersten Abschnitts in Überzahl, nur um mit einem Mann mehr unmittelbar vor dem Pausenpfiff das 1:1 zu kassieren, was gleichzeitig das Schlussergebnis darstellen sollte. Per Traumtor aus 25 Meter brachte Amberg Biwer gegen Red Black in Führung, nur um keine zehn Minuten später einen Alleingang mit dem 2:0 zu krönen. Doch zu Beginn der 2.Halbzeit konnten die Gäste per Elfmeter verkürzen und während Amberg mit weiteren Großchancen an Minkoua Wansi scheiterte, glichen die Gäste im Anschluss an eine Ecke zum 2:2 aus.

Das Derby zwischen Schouweiler und Küntzig ging trotz 1:0-Pausenführung der Gastgeber 3:1 an die Blau-Schwarzen, die sich mit diesem Sieg ganz oben in der Tabelle anmelden. Im Duell der beiden „Schießbuden“ der Liga zeigte sich Dalheims Defensive am Sonntag etwas gefestigter und so konnte man sich eine 2:0-Pausenführung herausspielen, die der Gast aus Nörtzingen zwar unmittelbar nach dem Dreh verkürzen konnte, zum Punktgewinn sollte es für das neue Schlusslicht aber nicht reichen.

Varnier: „ein Güterzug voller technischer und taktischer Fehler“

Mike Varnier, Trainer von Dalheim, gegenüber FuPa: „Was soll man sagen, ein Unentschieden wäre auch möglich gewesen. Die zahlreichen Zuschauer haben ein offenes Spiel mit einem Güterzug voller technischer und taktischer Fehler gesehen, mit dem glücklicheren Ende für uns. Die größte Show für die Fans haben wohl wir beide Vollbluttrainer geboten, ich muss immer noch darüber schmunzeln. Tino (d.Red. Nörtzingens Trainer Marasco) und ich kennen uns lange, respektieren und schätzen uns sowohl privat als auch als Trainer, aber wir konkurrieren auch sehr gerne, es ist immer eine Herausforderung und die Post geht an der Linie ab.

Unsere Leidenschaft und unser Engagement vermisst man manchmal bei den Sportlern, unter anderem in der Saisonvorbereitung, die bei uns nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat. Daran laborieren wir immer noch und deshalb spielen wir unter Niveau. Es ärgert mich, da ich ein Wettkämpfer bin und Resultate möchte. Ob es am Niveau der 2.Division liegt weiß ich nicht, es ist erst mein zweites Jahr auf diesem Level, aber wenn man Wettkampfsport machen will, muss man diese Mentalität auch an den Tag legen, in jedem Training und jedem Spiel.“

Absteiger Ehleringen hielt bei Leader Gasperich lange die null und brach erst mit dem 1:0 für Nicolleau in der 79.‘ ein, dem der FC Tricolore zwei weitere Treffer folgen ließ. Nach Biwers Unentschieden (s.o.) stehen die Hauptstädter jetzt alleine an der Tabellenspitze. In einer ereignisreichen Begegnung lag Moutfort nach 50 Minuten mit 4:0 gegen Lasauvage vorne, ehe die Gäste zweimal trafen und so wieder für etwas Spannung sorgten. Dabei konnten sie zwischenzeitlich von einer doppelten Überzahlsituation profitieren, ehe man selber auch eine der insgesamt drei Gelb-Roten Karten kassierte. Moutfort ist nach diesem wegweisenden Sieg auf Tabellenplatz 3 zu finden.

