D2S2: Bartringen und UMW in der Aufstiegsrelegation

Die Heimmannschaft gewann klar mit 6:0. Branquinho eröffnete in der 10.' den Torreigen nach einer Vorlage von De Jesus Ferreira. Nur sieben Minuten später erhöhte Neves per Kopfball auf 2:0. Ein Eigentor in der 50.' bescherte den Gastgebern das 3:0. Jusufi, Santos Henriques und Weis, der mit einem Fernschuss in der 83.' abschloss, sorgten für den klaren Heimsieg.

Bartringen ging im Topspiel durch ein Kopfballtor von Hoël unmittelbar vor der Pause mit 1:0 gegen Mertert-Wasserbillig in Führung (45.‘+1). Per Traumtor auf 25 Metern in den rechten Winkel erhöhte derselbe Spieler nach einer guten Stunde auf 2:0 (66.‘). Nur 5 Minuten danach bediente Bartnik Mendes zu dessen 3:0 (71.‘), wodurch Bartringen seinen Platz in der Aufstiegsrelegation (am Sonntag um 16 Uhr in Strassen gegen Pfaffenthal) sicher hat.

