D2S2: aufschluss- und torreiches Wochenende Mit Videos! +++ 36 Tore in 7 Spielen +++ Kopstal nach Remis im Topspiel jetzt zweiter +++ Schouweiler gewinnt Kellerduell

So wenig vor der Pause zwischen Ehleringen und ALSS los war, umso ereignisreicher wurde die Partie nach dem Dreh. Mit dem ersten Abschluss gingen die Gäste in Führung (0-1, 57.‘). Ein erstes schnelles Ausgleichstor wurde zwar abgepfiffen, doch aufgeschoben bedeutete nicht aufgehoben und nach einer Druckphase der Gastgeber gelang Freitas Gonavles nach Voralge von Treviglio dann doch das 1-1 (69.‘). Und nur Sekunden später zappelte das Spielgerät wieder im ALSS-Tor (2-1, 70.‘ Sabotic). Nach einem Frustfoul sah zunächst Gästespieler Carneiro Ribeiro die rote Karte (80.‘), kurz darauf musste auch Ehleringens Lohei den Platz vorzeitig verlassen. Sowah machte kurz vor Toresschluss dann noch den Deckel drauf (3-1, 86.‘) und so kommt Ehleringen etwas überraschend gegen Topteam ALSS zu seinem zweiten Saisonsieg.

Mit Weitschüssen versuchte Biwer in der Anfangsphase gegen Steinfort zum Erfolg zu kommen und dies sollte auch gelingen, auf diese Art und Weise erzielte Delgado nämlich das frühe 1-0 (5.‘). Da man es aber verpasste, nachzulegen, nutzte Lambert einen Konter um nach exakt einer Viertelstunde auszugleichen (1-1, 15.‘). Delgado zeichnete sich bald ein weiteres Mal aus, als er aus einem Steinforter Fehler Profit schlug und ins lange Eck traf (2-1, 34.‘). Fast postwendend dann der Ausgleich, doch Lambert lupfte über den Kasten. Bis zur Pause und darüber hinaus hatten die Hausherren noch einige gute Torgelegenheiten. Erst in der Schlussphase kamen die Gäste wieder nach vorne, doch auch sie sollten den Weg ins Netz nicht mehr finden, so dass es beim knappen Heimsieg blieb, mit dem Biwer dem Gegner des Tages auf die Pelle rückt.

Ein wahres Torfestival lieferten Kopstal und der CSO ab. Einen Doppelschlag von Kialanda (1-0, 13.') und Andrade (2-0, 16.') konnten die Gäste im weiteren Verlauf durch Moreira dos Santos (2-1, 29.') und Gomes (2-2, 59.') wettmachen, nur um dann wieder mit zwei Toren in Rückstand zu geraten. Sabotic brachte Kopstal unmittelbar nach dem 2-2 wieder in Führung (3-2, 62.' FE), Batista Andrade legte nach (4-2, 70.'). Zwar konnte Hatouane nochmals verkürzen (4-3, 83.'), die drei Punkte hielt der nun erstaunliche neue Tabellenzweite Kopstal aber bei sich zuhause.

Im Kellerduell zwischen Lasauvage und Schouweiler hatten die Gäste zwar die erste Großchance, doch es war Monteiro, der nach einem Assist von Mendes das 1-0 für den FC Minière machte (8.‘). Erst in der Schlussphase des ersten Abschnitts stellte die Étoile Sportive das Ergebnis auf den Kopf, dies durch Treffer von Bartzen (1-1, 40.‘) und Antunes (1-2, 45.‘+1). Der zweite Durchgang verlief zunächst relativ ereignislos, bis Caione für die Vorentscheidung sorgen konnte (1-3, 70.‘). Nach einer Ampelkarte für Gästespieler Baldinelli (84.‘) kamen die Hausherren durch Ribeiro zwar nochmal heran (2-3, 86.‘), zum ersten Punkt sollte es aber nicht mehr reichen.

Ein weiteres Torspektakel gab es zwischen Küntzig und Nörtzingen zusehen. Tavares De Brito brachte die Gäste zwar früh in Führung (0-1, 7.‘), sah aber kurz vor der Pause auch die rote Karte (40.‘). Dazwischen glich Jesus Maltez aus (1-1, 20.‘), nur um sich im direkten Gegenzug über den erneuten Rückstand zu ärgern (1-2, 20.‘ Silva Moreira). Mittlerweile wie erwähnt in Unterzahl, gelang den Gästen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sogar noch das 1-3 (45.‘+2 Bali). Nach rund einer Stunde keimte bei Küntzig wieder Hoffung auf (2-3, 62.‘ Russo), doch nur Minuten später flog mit Bouamama auch bei den Hausherren ein Spieler mit rot vom Platz. In der Schlussphase erweitere Silva Moreira den Vorsprung für Nörtzingen (2-4, 82.‘), am Auswärtserfolg änderte auch das schnelle Anschlusstor durch Jesus Maltez nichts mehr (3-4, 86.‘).