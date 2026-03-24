D2S2: alles über den 17.Spieltag

Symbolbild – Foto: Guy Braun (Archiv)

Der 17.Spieltag in Zahlen

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

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Was am Wochenende los war

Es geht doch: am 17. von 26 Spieltagen hat Nörtzingen seinen ersten Saisonsieg geholt und ist damit zumindest über eine immer noch mögliche Teilnahme an der Relegation noch im Rennen um den Klassenerhalt! Ein frühes (1:0, 11.‘ Selim) und ein spätes Tor (2:0, 84.‘ Oliveira) ließen Nörtzingen gegen Schouweiler jubeln.

Schmidt: „Kampfbetonte Partie gegen eine solide Mannschaft aus Schouweiler“

Nörtzingens Trainer David Schmidt gegenüber FuPa: „Keinen Gegentreffer zu kassieren und selbst auch zweimal zu treffen waren sehr positiv an diesem Spiel. Schon gegen Moutfort waren wir besser, trafen das Tor aber nicht. Am Sonntag stimmte die kämpferische Einstellung. Insgesamt war es eine kampfbetonte Partie gegen eine solide Mannschaft aus Schouweiler. Ihr Trainer bestätige mir nach dem Spiel, dass wir verdient gewonnen haben. Ich bin stolz auf meine Mannschaft und die gezeigte Einstellung. Unser Ziel ist der Klassenerhalt über die Relegation.“

Spitzenreiter Moutfort ließ beim Vorletzten US Esch nichts anbrennen und gewann mit 4:0, darunter zwei Treffer von Roberto de Souza. Gleich zwei Doppeltorschützen gab es bei Tricolore Gasperich zu sehen. Nicolleau und Lallemang machten jeweils zwei Buden beim 6:0-Kantersieg gegen Lasauvage. Gasperich bleibt im Moment quasi das fünfte Rad am Wagen, man ist das einzige Spitzenteam, welches sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht in den Top 4 befindet. Auch in Dalheim gab es einen zweifachen Torschützen zu bestaunen. Daib erzielte beim 2:1-Heimsieg gegen Ehleringen beide Treffer binnen acht Minuten (65.‘, 73.‘).

In einer abwechslungsreichen Begegnung gewann Kayl-Tetingen gegen Küntzig und verteidigt damit den 4.Platz und vergrößert den Abstand nach hinten, sprich auf den Gegner vom Sonntag. Trotz zweier Tore von Teles Santos auf Seiten der Gäste reichte es für sie nicht zu einem Punktgewinn. Biwer erledigte seine Pflichtaufgabe gegen Aspelt mit einem 4:1-Heimsieg und Red Black Luxemburg wurde seiner Favoritenrolle ebenfalls gerecht und gewann mit 5:0 in Steinfort. Hier gab es im Gegensatz zu vielen anderen Spielen keinen Doppelpack: Saez Patiño netzte nämlich gleich viermal und ist damit neuer bester Torschütze der Liga!