D2S2: Abstiegskampf pur in Nörtzingen und Aspelt

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Der Tabellenvierte Gasperich spürt Verfolger Kayl-Tetingen (s.u.) im Nacken, dies vor einem trügerischen Spiel gegen das aktuell formstärkste Team der Liga, nämlich der FC Les Aiglons Dalheim, der in diesem Ranking vor allen Spitzenteams Platz 1 belegt. Was hat sich nach Platz 12 nach der Hinrunde geändert, haben wir Trainer Jérémy Carrette gefragt.
„Ich denke, es ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft, die den Unterschied macht. Ich möchte diese besonders hervorheben. Wir verfügen über eine super Truppe, trotz Startschwierigkeiten bei den Ergebnissen klappte es für uns als Trainergespann von Beginn an gut, wir wurden sehr gut aufgenommen und die Spieler nehmen unsere Ansprachen gut an.
Wir nutzten die Winterpause, um einige Dinge anzupassen und umzusetzen, wie die Disziplin im Kollektiv oder verschiedene Spielprinzipien. In unserem Spiel geht es vor allem um den Spaß am Fußball und die damit verbundene gute Stimmung. Wir sind Wettkämpfer und gegen Gasperich werden wir antreten um zu gewinnen. Am Ende werden wir sehen, was herausspringt.“
Ex-Leader Moutfort durchschreitet eine kleine Talsohle. Mit Schouweiler kommt ein Gegner, gegen den man in der Lage sein sollte, den Trend umzukehren. Lasauvage wartet seit Wochen auf einen Sieg und wird es gegen Südrivale Kayl-Tetingen schwer bekommen, das selber Punkte im Aufstiegskampf braucht. Ehleringen wird es zuhause gegen die Torfabrik aus Biwer nicht leichter haben als der FC Minière gegen die Union 05.
Schlusslicht Nörtzingen bietet sich gegen ein ebenfalls schwaches Steinfort die Gelegenheit, den Anschluss an die US Esch herzustellen und somit noch den Klassenerhalt über die Relegation schaffen zu können. Küntzig wird als „best of the rest“ gegen Leader AS Red Black Luxemburg defensiv stabil stehen müssen gegen ein Team, das mit breiter Brust in den Südwesten reisen wird. Im zweiten Kellerkracher stehen sich die beiden Aufsteiger Aspelt und US Esch gegenüber. Mit einem Heimsieg könnten die Red Boys einen grossen Schritt hin zum Klassenerhalt machen, sollten sich die Lallinger behaupten, wäre es vermutlich eine letzte Gelegenheit, den direkten Verbleib in der 2.Division ins Auge fassen zu können.
Am Sonntag
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