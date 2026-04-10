D2S2: Abstiegskampf pur in Nörtzingen und Aspelt Gelingt Moutfort gegen Schouweiler die Trendwende? Gasperich und Red Black von unangenehmen Spielen von Paul Krier · Heute, 15:34 Uhr · 0 Leser

Die US Esch ist in Aspelt zu Gast – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Der Tabellenvierte Gasperich spürt Verfolger Kayl-Tetingen (s.u.) im Nacken, dies vor einem trügerischen Spiel gegen das aktuell formstärkste Team der Liga, nämlich der FC Les Aiglons Dalheim, der in diesem Ranking vor allen Spitzenteams Platz 1 belegt. Was hat sich nach Platz 12 nach der Hinrunde geändert, haben wir Trainer Jérémy Carrette gefragt. Carrette: „Spieler nehmen unsere Ansprachen gut an“ „Ich denke, es ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft, die den Unterschied macht. Ich möchte diese besonders hervorheben. Wir verfügen über eine super Truppe, trotz Startschwierigkeiten bei den Ergebnissen klappte es für uns als Trainergespann von Beginn an gut, wir wurden sehr gut aufgenommen und die Spieler nehmen unsere Ansprachen gut an.