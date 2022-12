D2S1: zweites Spitzenspiel für Echternach innerhalb einer Woche Daring (2.) hat Vianden (3.) zu Gast +++ Nordderby Harlingen – Wintger +++ Bourscheid und Christnach kämpfen um Punkte gegen den Abstieg

Wenn Folschette und Reisdorf den 13.Spieltag bereits am Samstag eröffnen, dürfte klar sein, wem die Favoritenrolle zugeschrieben wird. Anders sieht es da bei so einigen Begegnungen am Sonntag aus. Allen voran sticht Echternachs zweites Spitzenspiel innerhalb einer Wochen hervor. Der Daring Club, aktueller Tabellenzweiter, begrüßt den Dritten Vianden in der Abteistadt. Es gibt gewisse Parallelen bei der Entwicklung der Ergebnisse der beiden Vereine, die sich an nur bedingt vorhandener Konstanz festmachen lassen.

„Erwarte mir ein 50-50-Spiel“

„In Wintger waren wir zumindest in der 1.Halbzeit optisch überlegen, kassierten aber dumme Gegentore. Ein Remis wäre am Ende aber sicherlich nicht gestohlen gewesen. Gegen Vianden erwarte ich mir ein 50-50-Spiel, vom Personal her müssen wir schauen, wer auflaufen kann, da noch ein paar Spieler angeschlagen sind. Es ist aber klar, dass wir die drei Punkte zuhause behalten wollen, wir sind uns aber auch bewusst, dass Vianden offensiv- und spielstark ist. Wir müssen schauen, was dabei herauskommt“ so DCE-Trainer Georg Schanen im Telefongespräch mit FuPa.

Mit einer gewissen Wichtigkeit, was den Kampf um Punkte gegen den Abstieg angeht, kommt ebenfalls die Begegnung zwischen Bourscheid und Christnach-Waldbillig daher und Ell würde sich auch gerne wieder über mehrere Niederlagen-freie Wochenenden am Stück freuen, doch ob Böwingen dafür der richtige Gegner ist, scheint doch fraglich. Besonders für den Eller Trainer José Monteiro wird es ein besonders Spiel, stand er doch zwölf Jahre in verschiedenen Funktionen in Diensten der US Böwingen und hat über 250 Tore für den Verein erzielt.

José Monteiro erstmals gegen seinen langjährigen Verein

„Ich werde diesen Verein immer in meinem Herzen tragen. Wenn wir mit Ell nicht spielen, unterstütze ich Böwingen immer. Es ist schon ein komisches Gefühl, dass ich jetzt zum ersten Mal gegen Böwingen antreten werde. Es ist ein Verein, der mir auch in meinem Privatleben viel geholfen hat. Am Sonntag werden wir natürlich spielen, um zu gewinnen. Zuletzt hatten wir sehr viele Verletzte zu beklagen, langsam aber sicher lichtet sich das Lazarett aber. Ich denke, dass wir etwas erreichen können, auch wenn es ein enges Spiel wird“ so Monteiro gegenüber FuPa.

Damit noch nicht genug der Geschichten im 1.Bezirk der 2.Division für dieses Wochenende. Im Ösling kommt es zum Derby zwischen Harlingen und Spitzenreiter Wintger, ein Duell das es stets in sich hat, das oft für einen großen Zuschauerandrang sorgt und das aus historischer (FuPa-) Sicht eine komplett ausgeglichene Bilanz zu bieten hat (6-2-6). In der vergangenen Saison gewannen jeweils die Heimteams, an diesem Sonntag käme dies aber einer kleinen Überraschung gleich, da Wintger zehn seiner elf Saisonspiele gewinnen konnte, dies bei nur einem Remis. Aber Derbys haben ja bekanntlich ihre eigenen Gesetze.

Weiter stehen sich am Sonntag noch Gilsdorf und Rambrouch sowie Fels und Schlusslicht Heiderscheid-Eschdorf gegenüber.

Am Samstag