D2S1: zwei Verfolgerduelle ragen heraus

Schon am Samstag trifft Fels auf Folschette und will seinen 2.Platz behaupten, ein Unterfangen, das durchaus realistisch erscheint, zu weit auseinander klaffen die Formkurven beider Teams, auch wenn die Gäste zuletzt zweimal hintereinander nicht verloren.

Pratzerthal-Redingens Trend zeigte stark nach unten nach drei Niederlagen am Stück. Nun kommt der Vorletzte Reisdorf, der nicht nur vier Punkte im selben Zeitraum sammelte, sondern weitere Zähler im Abstiegskampf braucht. Was die Ziele des FCPR für die letzten vier Saisonspiele sind, wollten wir von Trainer Dany Muniken wissen „Wir sind zum Besten wie zum Schlechtesten fähig. Wir hatten zuletzt viele Gesperrte und Ausfälle zu beklagen, weshalb ich viel rotieren musste. Jeder bekam die Gelegenheit, zu spielen. Wir werden jetzt gegen vier Teams antreten, die noch um den Klassenerhalt kämpfen. Wir werden keine Geschenke verteilen. Meine Spieler müssen alle mehr geben, das war z.B. auch am vergangenen Wochenende in Folschette das Problem. Wir sollten eigentlich überlegen sein, doch dieses Wissen alleine reicht nicht, um zu gewinnen. Es sind noch 12 Punkte zu holen und wir wollen davon das Maximum bekommen. Das war auch meine Ansage im Training.“

Ulflingen hat den Klassenerhalt am letzten Wochenende geschafft, Gast Christnach-Waldbillig ist rechnerisch noch nicht durch. Der FC Olympia kann in dieser als offen anzusehenden Partie aber mit einem Sieg auch für mathematische Gewissheit sorgen. Colmar-Berg erlitt vor Wochenfrist in Reisdorf einen herben Rückschlag und bekommt es im Heimspiel gegen Böwingen schwer, verloren ist aber noch nichts. Doch die Gäste kommen mit fünf Punkten aus ihren letzten drei Begegnungen und werden nicht leicht für das Schlusslicht zu knacken sein. Lintgen wird gegen Ell sicherlich Wiedergutmachung für die erste Niederlage in der Meisterschaft betreiben wollen. Einfach, an Punkte gegen den Abstieg beim Leader zu bekommen, wird es für die Gäste so oder so nicht werden.