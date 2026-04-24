 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

D2S1: Zwei Topspiele, zwei Abstiegsduelle und zwei Derbys

Folschette – Pratzerthal-Redingen am Samstag, weiteres Westderby in Ell, Spitzenspiel in Christnach

von Paul Krier · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser
Ell (dunkle Trikots) trifft auf Rambrouch, die USBC spielt in Clerf
Ell (dunkle Trikots) trifft auf Rambrouch, die USBC spielt in Clerf – Foto: Claude Nussbaum

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2.Div - 1.Bez
Erpeldingen
Vianden
USBC01
Böwingen

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Der 22.Spieltag im 1.Bezirk der 2.Division wird am Samstagabend mit dem Westderby Folschette Pratzerthal-Redingen eingeläutet. Der FCPR geht auf dem Zahnfleisch, braucht aber mit Blick nach unten noch Punkte. Auf der anderen Seite stehen die Hausherren als bestes Team in der Formtabelle mitten im Aufstiegsrennen und werden ihren Gästen nichts schenken. Heiderscheid-Eschdorf kämpft am Sonntag gegen Bourscheid um Punkte gegen den Abstieg. Die letzten Wochen lassen auf eine offene Partie schließen. Um den Anschluss nach oben kämpfen Böwingen und Vianden im direkten Aufeinandertreffen, einem Sechs-Punkte-Spiel, nach dem vermutlich nur ein möglicher Sieger noch auf die Aufstiegsrelegation hoffen kann.

Ell Rambrouch ist ein weiteres wichtiges Westderby. Die Gastgeber liegen nur ein winziges Pünktchen hinter der USR, sind aber seit drei Spielen in Folge unbesiegt. Ell kam also gut in die „Wochen der Wahrheit“, bei Rambrouch wechselten sich Siege, Unentschieden und Niederlagen stark ab.

Bei Erpeldingen Ulflingen spielt der Zweite gegen den Fünften. Es ist im Grunde also ein Spitzenspiel, doch der Trend spricht eine sehr deutliche Sprache zugunsten des FC 72, Ulflingen hat nämlich letztmals am 15.März ein Spiel gewinnen können. In Christnach kommt es zum zweiten Topspiel der 22.Runde. Leader Harlingen-Ischpelt gastiert beim Tabellenvierten und trifft dort auf seinen Ex-Trainer, der seinem FC Olympia sicherlich eine Extraportion Motivation verpassen kann. Der Ausgang scheint offen, bei leichten Vorteilen für die Green Boys. Schliesslich hat Clerf, das quasi abgestiegen ist, noch Berdorf-Consdorf zu Gast, das auswärts oft bessere Ergebnisse erzielt als zuhause. Vieles spricht entsprechend für einen Sieg der USBC.

Am Samstag

Morgen, 20:00 Uhr
US Folschette
US FolschetteFolschette
FC Pratzerthal-Redingen
FC Pratzerthal-RedingenRedingen
20:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Am Sonntag

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

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