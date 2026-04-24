D2S1: Zwei Topspiele, zwei Abstiegsduelle und zwei Derbys

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Der 22.Spieltag im 1.Bezirk der 2.Division wird am Samstagabend mit dem Westderby Folschette – Pratzerthal-Redingen eingeläutet. Der FCPR geht auf dem Zahnfleisch, braucht aber mit Blick nach unten noch Punkte. Auf der anderen Seite stehen die Hausherren als bestes Team in der Formtabelle mitten im Aufstiegsrennen und werden ihren Gästen nichts schenken. Heiderscheid-Eschdorf kämpft am Sonntag gegen Bourscheid um Punkte gegen den Abstieg. Die letzten Wochen lassen auf eine offene Partie schließen. Um den Anschluss nach oben kämpfen Böwingen und Vianden im direkten Aufeinandertreffen, einem Sechs-Punkte-Spiel, nach dem vermutlich nur ein möglicher Sieger noch auf die Aufstiegsrelegation hoffen kann.
Ell – Rambrouch ist ein weiteres wichtiges Westderby. Die Gastgeber liegen nur ein winziges Pünktchen hinter der USR, sind aber seit drei Spielen in Folge unbesiegt. Ell kam also gut in die „Wochen der Wahrheit“, bei Rambrouch wechselten sich Siege, Unentschieden und Niederlagen stark ab.
Bei Erpeldingen – Ulflingen spielt der Zweite gegen den Fünften. Es ist im Grunde also ein Spitzenspiel, doch der Trend spricht eine sehr deutliche Sprache zugunsten des FC 72, Ulflingen hat nämlich letztmals am 15.März ein Spiel gewinnen können. In Christnach kommt es zum zweiten Topspiel der 22.Runde. Leader Harlingen-Ischpelt gastiert beim Tabellenvierten und trifft dort auf seinen Ex-Trainer, der seinem FC Olympia sicherlich eine Extraportion Motivation verpassen kann. Der Ausgang scheint offen, bei leichten Vorteilen für die Green Boys. Schliesslich hat Clerf, das quasi abgestiegen ist, noch Berdorf-Consdorf zu Gast, das auswärts oft bessere Ergebnisse erzielt als zuhause. Vieles spricht entsprechend für einen Sieg der USBC.
Am Samstag
Am Sonntag
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