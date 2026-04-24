D2S1: Zwei Topspiele, zwei Abstiegsduelle und zwei Derbys

Ell (dunkle Trikots) trifft auf Rambrouch, die USBC spielt in Clerf – Foto: Claude Nussbaum

Der 22.Spieltag im 1.Bezirk der 2.Division wird am Samstagabend mit dem Westderby Folschette – Pratzerthal-Redingen eingeläutet. Der FCPR geht auf dem Zahnfleisch, braucht aber mit Blick nach unten noch Punkte. Auf der anderen Seite stehen die Hausherren als bestes Team in der Formtabelle mitten im Aufstiegsrennen und werden ihren Gästen nichts schenken. Heiderscheid-Eschdorf kämpft am Sonntag gegen Bourscheid um Punkte gegen den Abstieg. Die letzten Wochen lassen auf eine offene Partie schließen. Um den Anschluss nach oben kämpfen Böwingen und Vianden im direkten Aufeinandertreffen, einem Sechs-Punkte-Spiel, nach dem vermutlich nur ein möglicher Sieger noch auf die Aufstiegsrelegation hoffen kann.

Ell – Rambrouch ist ein weiteres wichtiges Westderby. Die Gastgeber liegen nur ein winziges Pünktchen hinter der USR, sind aber seit drei Spielen in Folge unbesiegt. Ell kam also gut in die „Wochen der Wahrheit“, bei Rambrouch wechselten sich Siege, Unentschieden und Niederlagen stark ab.