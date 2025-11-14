Eine Szene aus dem Derby Rambrouch - Ell von letzter Saison – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

D2S1: zwei Derbys mit Tragweite Redingen empfängt Folschette am Samstag, Rambrouch Ell am Sonntag, Leader vor Härtetest Verlinkte Inhalte 2.Div - 1.Bez Erpeldingen Vianden USBC01 Böwingen + 10 weitere

Der 10.Spieltag wird im 1.Bezirk der 2.Division bereits am Samstag mit einem durchaus interessanten Derby eingeläutet: Pratzerthal-Redingen (7., 15 Punkte) empfängt den ambitionierten Vierten Folschette (18) zu einer für beide wegweisenden Partie. Spricht die reguläre Tabelle leicht zugunsten der Gäste, deutet sich laut Formtabelle ein offener Schlagabtausch an. Muniken: „es wird ein hart umkämpftes Spiel bei dem jedes kleine Detail den Unterschied machen kann“

Dany Muniken, Trainer des FC Pratzerthal-Redingen: „Wir haben in der Meisterschaft einen guten Lauf, auch wenn die Niederlage am Sonntag im Pokal ihre Spuren hinterlassen hat, mental und physisch. Aber ich habe z.B. am Mittwoch beim Training das Gefühl gehabt, dass die Truppe schon wieder an das Spiel am Samstag denkt, das mehrere Werte hat – es ist ein Derby, der Gegner steht vor uns und wir möchten sie tatsächlich einholen. Wir respektieren Folschette, wir kennen uns, es wird ein hart umkämpftes Spiel bei dem jedes kleine Detail den Unterschied machen kann – auf der einen oder anderen Seite. Ich erwarte mir ein enges Spiel, aber mit einem hohen körperlichen und fußballerischen Niveau. Wir müssen auf der Höhe sein, um zu gewinnen und jeder muss Einsatz und selbstlos sein, um die 3 Punkte zu holen. Wir spielen jedes Spiel, um es zu gewinnen. Wenn wir in der Meisterschaft mitreden wollen ist ein Sieg, vor allem zuhause, unerlässlich.“