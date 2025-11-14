D2S1: zwei Derbys mit Tragweite

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Der 10.Spieltag wird im 1.Bezirk der 2.Division bereits am Samstag mit einem durchaus interessanten Derby eingeläutet: Pratzerthal-Redingen (7., 15 Punkte) empfängt den ambitionierten Vierten Folschette (18) zu einer für beide wegweisenden Partie. Spricht die reguläre Tabelle leicht zugunsten der Gäste, deutet sich laut Formtabelle ein offener Schlagabtausch an.
Dany Muniken, Trainer des FC Pratzerthal-Redingen: „Wir haben in der Meisterschaft einen guten Lauf, auch wenn die Niederlage am Sonntag im Pokal ihre Spuren hinterlassen hat, mental und physisch. Aber ich habe z.B. am Mittwoch beim Training das Gefühl gehabt, dass die Truppe schon wieder an das Spiel am Samstag denkt, das mehrere Werte hat – es ist ein Derby, der Gegner steht vor uns und wir möchten sie tatsächlich einholen.
Wir respektieren Folschette, wir kennen uns, es wird ein hart umkämpftes Spiel bei dem jedes kleine Detail den Unterschied machen kann – auf der einen oder anderen Seite. Ich erwarte mir ein enges Spiel, aber mit einem hohen körperlichen und fußballerischen Niveau. Wir müssen auf der Höhe sein, um zu gewinnen und jeder muss Einsatz und selbstlos sein, um die 3 Punkte zu holen. Wir spielen jedes Spiel, um es zu gewinnen. Wenn wir in der Meisterschaft mitreden wollen ist ein Sieg, vor allem zuhause, unerlässlich.“
Für Tabellenführer Ulflingen steht am Sonntag eine trügerische Partie an: Gast Erpeldingen hat aus seinen letzten vier Partien 10 Punkte holen können und wird im äußersten Norden sicherlich keine Geschenke verteilen. Nach der Niederlage vor zwei Wochen in Folschette bekommt Vianden (3.) gegen Böwingen die realistische Chance, den Hebel wieder umzulegen. Das zweite Westderby des Wochenendes findet am Sonntag in Rambrouch statt, wo der SC Ell zu Besuch ist. Zwei Tabellennachbarn mit jeweils 6 Punkten stehen sich in einem voraussichtlich offenen Duell gegenüber. Rambrouch wird nach seinem ersten Saisonsieg im Nachholspiel in Christnach und nach zwei Partien in Folge ohne Niederlage mit breiter Brust in die Partie gehen.
Dieses Christnach hat seit Dienstag einen neuen Cheftrainer: Gabriel Vieira. Mit diesem in der Verantwortung reist man zu dessen Ex-Verein Harlingen, ein Team das er entsprechend inn- und auswendig kennen sollte. An seiner persönlichen Motivation sollte es nicht liegen, er sei noch in seiner Ehre gekränkt verriet Vieira uns unter der Woche. Ob sein Christnacher Kader genug hergibt und ob er in wenigen Tagen bereits entscheidende Änderungen bewirken konnte, wird man spätestens am Sonntag gegen 18 Uhr wissen. Bourscheid wird schließlich gegen Heiderscheid ebenso in der Favoritenrolle antreten wie Berdorf-Consdorf gegen Schlusslicht Clerf.
