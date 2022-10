Harlingen schlug das Topteam aus Echternach – Foto: Ben Majerus

D2S1: Wintger und Folschette bestätigen, Echternach patzt Fels und Harlingen auf dem Weg nach vorne +++ Bourscheid-Niederlage mündet in Trainerrücktritt +++ verrückte Schlussphase in Vianden

Nach dem 1-2 gegen Böwingen wartet Rambrouch mittlerweile seit einem Monat auf ein Erfolgserlebnis. Dabei ging man gegen den Absteiger durch ein Kopfballtor von Grüneisen im Anschluss an einen Freistoß nach 19 Minuten sogar in Führung (1-0), hatte einige Chancen um nachzulegen, was aber nicht gelingen sollte. So kam es, dass Costa Perreira (1-1) und Magalhaes Gomes (1-2) den Spielstand nach der Pause auf den Kopf stellen sollten und so jetzt in Sichtweite zu den Relegationsplätzen liegen.

Vianden empfing Aufsteiger Christnach-Waldbillig mit gewissen Ambitionen. Durch einen von Sibilio verwandelten Elfmeter ging der FC Orania nach 24 Minuten in Führung, doch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit konnte Weirich ausgleichen (1-1, 56.‘). Nur acht Minuten später brachte Staats die Hausherren erneut in Front (2-1, 64.‘), bis eine ereignisreiche Schlussphase begann. In der Nachspielzeit jubelten der FC Olympia und Torschütze Teixeira Fernandes über den späten Ausgleich (2-2, 90.‘+1), doch wer zuletzt lacht, lacht am besten: einen weiteren Elfmeter für Vianden konnte Sibilio wieder verwandeln und sichert seinen Farben damit den sehr späten Heimsieg (3-2, 90.‘+5).

>> Fotogalerie In einer zerfahrenen ersten Halbzeit hatte Wintger gegen Reisdorf zwar Überwasser, sollte aber kein Tor erzielen können. Dieser Umstand sollte sich zur zweiten Hälfte dann ändern. Die Gäste konnten zwar gleich zwei Chancen von der Linie kratzen, doch auf der anderen Seite auch für Gefahr sorgen. Nach einer guten Stunde war es dann soweit, als Ferreira da Rocha ein Zuspiel von Da Silva Machado de Oliveira erhielt, um den Bann zu brechen (1-0, 64.'). In der Folge sah ein Gästespieler rot, Peiffer (2-0, 72.') und wieder Ferreira da Rocha (3-0, 79.') sorgten dann schnell für klare Verhältnisse.

Auch in Eschdorf fielen alle Tore in der zweiten Halbzeit, die Mehrzahl davon für die Gäste aus Folschette. Elf Minuten waren nach Wiederbeginn absolviert, als Mendes sich auf links behauptete, an den langen Pfosten spielte, wo Lullingen stand, um das 0-1 zu erzielen (56.‘). Eine Viertelstunde später bediente Patini den gleichen Lullingen in den Lauf, der sich im eins gegen eins mit dem Torwart die Nerven behielt (0-2, 71.‘). Kurios dann das allererste Tor von Miller für die USF: eine Flanke aus gut und gerne dreißig Metern wurde lang und länger und senkte sich zum 0-3 ins Tor (76.‘). Damit war die Partie natürlich durch, daran sollte auch Ramos‘ Ehrentreffer (1-3, 90.‘+1) nichts mehr ändern.

In Gilsdorf geht das Auf und Ab der vergangenen Wochen weiter. Gegen Bourscheid gelang ein 3:0-Heimerfolg, der in einem Trainerrücktritt auf Seiten der Gäste mündete. Der FC Jeunesse befindet sich aber weiter in einem engen Tabellenmittelfeld, dessen Abstand nach oben und unten aber zu wachsen anfängt. Martins Pereira (1-0, 13.‘) und Da Cruz (2-0, 21.) stellten die Weichen früh auf Heimsieg, unmittelbar nach Wiederanpfiff sorgte Salvaterra bereits für das spätere Schlussresultat von 3-0 (46.‘).

Das Spiel zwischen Fels und Ell war noch nicht alt, als mit Cordeiro der kleinste Spieler der Gastgeber eine hohe Flanke am langen Pfosten per Kopf zur Führung im Tor unterbringen konnte (1-0, 8.‘). Mit Lopes stand ihm nach 22 Minuten ein weiterer eher klein gewachsener Spieler in nichts nach und machte das 2-0 ebenfalls per Kopf. Ell war geschockt und ließ sich überrumpeln, nach einem Ballverlust am eigenen Sechzehner erhöhte Moreira auf 3-0 (28.‘). Zehn Minuten später fiel dann bereits das 40, als Mabale einen Pass in den Rücken der Eller Verteidigung spielte und Moreira mit einem trockenen aber abgefälschten Schuss das 4-0 erzielen konnte (38.‘). Es konnte einem Angst und Bange um die Gäste werden, doch während bei Ell weiter nichts zusammenlief ruhte sich Fels scheinbar auf dem 4-0 aus. In der Schlussphase einer entsprechend ereignisarmen zweiten Hälfte setzte Mendes nach guter Vorarbeit von Pereira dann den Schlusspunkt (5-0, 85.‘).