Wintger freut sich über drei Punkte im Topspiel – Foto: Arend F.

D2S1: Wintger gewinnt Spitzenspiel und setzt sich ab Mit Video +++ 3:1-Erfolg im Gipfeltreffen gegen Echternach +++ Christnach überrascht Folschette +++ drei Spiele mit sechs Toresn oder mehr

Nach dem Unentschieden zwischen Rambrouch und Reisdorf treten beide Teams knapp über der direkten Gefahrenzone auf der Stelle. Dabei gaben die Gästen den greifbaren nahen Sieg noch aus der Hand. Hatten die Hausherren die ersten guten Chancen, so schlug Reisdorf nach rund einer halben Stunde mit einem Doppelschlag zu. Czerpak traf von der Strafraumkante zum 0-1 (31.‘) und kurz darauf erhöhte Gomes aus ähnlicher Position auf 0-2 (36.‘). Jeanpaul brachte Rambrouch aber noch vor der Pause wieder ins Spiel, als seine als Flanke gedachter Ball zum Torschuss mutierte und zum 1-2 ins Tor segelte (40.‘). Die zweite Halbzeit war noch nicht alt, als Gomes davon profitierte, dass der Rambroucher Torwart einen Augenblick lang zögerte (1-3, 49.‘). Die Hausherren hatten aber noch genug Zeit und wussten diese zu nutzen: Estebanez Corral konnte in der 66.‘ im Anschluss an eine Ecke verkürzen (2-3) und keine zehn Minuten später bediente Krantz Ailton Alves zum Ausgleich (3-3, 75.‘). Reisdorf bekam in der Nachspielzeit dann noch die Chance auf einen „lucky punch“, doch ein schwach geschossener Elfmeter konnte von Schaus pariert werden, so dass es beim Remis blieb.

Etwas überraschend konnte sich Christnach-Waldbillig am 12.Spieltag gegen Folschette behaupten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Weirich, der die Gastgeber nach Vorarbeit von Lavinas Barrela in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs in Führung bringen konnte (1-0, 55.‘). Der gleiche Spieler zeichnete eine knappe Viertelstunde später auch für das 2-0 verantwortlich, dieses mal nach einem Assist von Karger (69.‘). Wichtige Punkte also für den FC Olympia im Abstiegskampf, Folschette bleibt aber immerhin auf einem der oberen Barrageplätze.

Bourscheid hatte die drei Punkte in Böwingen schon fast in der Tasche, als die Gastgeber brutal zurückschlugen. Nach Fernandes’ 1-0 in der Anfangsphase des Spiels (13.‘) sollte weit über die Halbzeitpause hinaus nichts mehr passieren. Als man dann, wie erwähnt, fast schon von einem Auswärtserfolg ausgehen konnte, glich Alves da Silva aus (1-1, 89.‘). Doch damit nicht genug, in der Nachspielzeit sicherte Magalhaes Gomes Böwingen dann sogar noch den Dreier (2-1, 90.‘+3). >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen >> Elf der Woche

Einen ähnlich späten Heimsieg errang auch Vianden, das dabei noch Glück hatte, zu Beginn der 2.Hälfte in Rückstand geraten zu sein. Doch der Reihe nach: Rodriguez Antunes’ 1-0 (21.‘) glich Ell durch Frisch zehn Minuten später aus (1-1, 31.‘), womit es auch in die Pause ging. Kurz nach dieser bekam Ell einen Elfmeter, doch Moreira Pereira verschoss diesen (53.‘). Dennoch liebäugelten die Gäste bereits mit einem Punktgewinn, als Gonçalves Ribeiro doch noch die Viandener Führung gelingen sollte (2-1, 90.‘). In der Nachsppielzeit sollte Ferreira Machado dann sogar noch das 3-1 erzielten (90.‘+6).

>> Fotogalerie Im Spitzenspiel hatte Echternach zunächst ein optisches Übergewicht, nach und nach entwickelte sich aber ein munteres Spielchen, bei dem bis zur Pause aber die Würze, nämlich die Tore, fehlen sollten. Ein technisches Kabinettstückchen führte kurz nach der Pause zum 1-0, als Kastrati eine Ecke direkt zum 1-0 ins Tor zirkeln konnte (50.‘). Der Daring Club brauchte aber nicht lange, um durch Jaillard zurückzuschlagen (1-1, 57.‘) und wieder nur kurz darauf hatte die ASW bei einem Lattentreffer Pech. Im zweiten Teil der zweiten Hälfte erarbeiteten sich die Gastgeber dann Vorteile und gingen folgerichtig durch Ferreira da Rocha in Führung (2-1, 78.‘). Nachdem Scheilz dem erneuten Ausgleich im Weg stand, wurde Welter in die Tiefe geschickt und machte alles klar (3-1, 80.‘). Wintger konnte seinen Vorsprung auf die Konkurrenz somit auf beachtliche sieben Punkte ausbauen. View this post on Instagram A post shared by AS Wincrange (@as_wincrange) „Ein Spiel auf einem sehr guten Niveau“ ASW-Trainer Semir Omerovic: „Von beiden Teams war es ein Spiel auf einem sehr guten Niveau. In den ersten fünfzehn Minuten presste Echternach sehr hoch, doch wir sind ruhig geblieben und haben probiert, die Partie unter Kontrolle zu bringen. In der zweiten Halbzeit hatten wir die Mehrzahl an klaren Torchancen und ich denke, dass wir deswegen verdient gewonnen haben und auch, weil Echternach währendem diesem Durchgang sich nicht mehr viele Torgelegenheiten herausspielen konnte“.