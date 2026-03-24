D2S1: wie lief das Topspiel Erpeldingen – Christnach?

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Was am Wochenende los war

Eines der Topspiele des Sonntagnachmittages fand in Consdorf statt, wo Folschette zu Besuch war. Es waren die Gäste, die durch einen abgefälschten Freistoß früh in Führung gingen. Folschette war besser in die Partie und drückte auf den zweiten Treffer, dieser gelang auch nach etwas mehr als einer Stunde. Berdorf-Consdorf reagierte und eine Viertelstunde vor Ende fiel der Anschlusstreffer, doch für mehr sollte es nicht mehr reichen. Mit diesem Erfolg sprang Folschette wieder auf einen Relegationsrang.

Diesen Platz verloren hat das formstarke Christnach, nach sechs Siegen in Folge musste man sich im Topspiel dem Leader Erpeldingen geschlagen geben. Der FC 72 blieb auch das zwölfte Meisterschaftsspiel in Folge ungeschlagen, darunter feierte man elf Siege. Zur Pause führten die Hausherren aus Erpeldingen bereits, nach dem Seitenwechsel kam dann der große Auftritt von Medina, der aus ungefähr 25 Metern das Herz in die Hand nahm und den Ball, Marke Tor des Monats, in den Winkel knallte. Ein Raunen ging durch die Zuschauerränge. Christnach drückte daraufhin, doch mehr als der Anschlusstreffer sollte nicht mehr gelingen.

Murcia: „Noch haben wir nichts erreicht“

Noé Murcia (Erpeldingen) nach dem Spiel zur ungeschlagen Serie nach schwachem Saisonstart und zu den Zielen der weiteren Saison, ob man jetzt Meister werden will: „Nach dem Hinspiel gegen Christnach und der dritten Niederlage im fünften Saisonspiel, haben wir zusammen gesprochen. Wir wussten, wir hätten die nötige Qualität im Kader. Wir haben zwar eine junge Mannschaft, sind letzte Saison abgestiegen und die meisten Spieler sind an Bord geblieben, doch wir mussten wieder arbeiten.

Nach dem Christnach-Spiel haben wir endlich damit angefangen, wir standen hinter unserem Trainer, haben gekämpft und gekämpft und damit begann unser guter Lauf. Wir wissen, wenn wir hinten gutstehen, können wir durch unsere starke Offensive und deren individueller Qualität gegen jedes Team gewinnen aber jedes Spiel ist ein Kampf und es wird jedes Mal schwer.

Am Anfang der Saison war unser Ziel die Top 4, diesem Ziel kommen wir jetzt immer näher. Noch haben wir nichts erreicht und wir wissen, dass Harlingen eine Topmannschaft ist. Dies haben sie auch im Pokal gezeigt, als sie Beggen, den Tabellenersten der 1.Division, ausgeschaltet haben. Wir probieren bis zum Schluss mit Harlingen mitzuhalten und wissen, dass Ulflingen auch direkt hinter uns steht. Unser Ziel ist jetzt ,jedes Spiel zu gewinnen und dann am Ende der Saison zu schauen wie weit oben wir stehen.“

Das angesprochene Ulflingen musste einen herben Dämpfer im Aufstiegskampf verkraften. Als Favorit im Heimspiel gegen den Vorletzten Heiderscheid gab es eine 0:1-Niederlage. Für die Gäste waren dies Big Points im Abstiegskampf und der Sprung an das rettende Ufer. Das einzige Tor des Tages fiel in der 22.Minute durch Weis. In den letzten Minuten des Spiels sah Heimspieler Ferreira Pinto noch glatt rot. Leittragender dieses Erfolges von Heiderscheid ist Ell. In einem spektakulären Spiel in Böwingen musste man sich am Ende knapp geschlagen geben. Das Spiel war noch keine zwei Minuten alt, als Böwingen durch Magalhaes in Führung ging. Ell war nicht geschockt und glich wunderschön aus, als Rodrigues einen Freistoß aus 23 Metern in den Winkel setzte. Damit nicht genug, drehte Dake zur halben Stundenmarke die Partie komplett. Doch noch vor dem Tee fiel der Ausgleich. Aus der Halbzeitpause heraus war es wieder Böwingen, das das erste Tor des Durchgangs erzielten, doch auch hierauf hatte Ell, durch Steffen per Foulelfmeter, eine Antwort parat. Das Schlusswort hatten jedoch die Hausherren. Dias Dos Reis machte es Gästespieler Rodrigues gleich und verwandelte ebenfalls einen direkten Freistoß. Ell rutscht damit auf den unteren Barrage-Platz.

Mit zwei Siegen in Serie meldete sich Vianden wieder in der Liga an, beim Heimspiel gegen das Schlusslicht aus Clerf wollte man den dritten Dreier in Folge feiern. Es entpuppte sich jedoch als schweres Unterfangen. Clerf verteidigte gut, verlor jedoch zwei Spieler durch Gelb-Rot. Als alle schon mit dem Unentschieden gerechnet haben, fiel der Siegtreffer für Vianden, durch Ribeiro in der 10.Minute der Nachspielzeit!

Zuschauer, die in Rambrouch zu spät angekommen sind, verpassten bereits zwei frühe Tore. Durch einen Foulelfmeter ging der haushohe Favorit Harlingen per Elfmeter in Führung, doch in der 5.Minute glich Rambrouch durch ein direktes Freistoßtor wieder aus. In der Schlussphase der ersten Hälfte machte Jašarević bereits seinen Dreierpack perfekt und Harlingen ging mit einer 1:3-Führung in die Pause. Die 2.Hälfte verlief ruhiger. Für den Schlusspunkt sorgte Harlingen in der letzten Spielminute. Einen offenen Schlagabtausch haben wir in unserem Vorbericht des Spieltages erwartet, doch es waren die Hausherren vom FCPR die das Heft des Handelns von Beginn an in die Hand nahmen. Bereits zur Pause führte Pratzerthal-Redingen mit 3:0 gegen Bourscheid und das Spiel war vorentschieden. Nach dem 4:0 erwachten die Gäste und da Silva Dias traf zwei Mal binnen einer Minute. Es sollte jedoch nicht mehr spannend werden, weil Milano mit seinem persönlichen dritten Treffer des Tages für den Schlusspunkt sorgte. In der Schlussminute verschossen die Gäste noch einen Handelfmeter.

Der 18.Spieltag

Bereits am Donnerstag geht es im 1.Bezirk der 2.Division mit dem Spiel Bourscheid – Rambrouch weiter. Die weiteren Begegnungen des 18.Spieltages sind für kommenden Sonntag angesetzt, darunter die Topspiele Christnach – Ulflingen und Harlingen – USBC. Auch Folschette ist gegen Böwingen gefordert während Erpeldingen in Ell als Favorit auftreten dürfte.

Am Donnerstag