 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

D2S1: Westderby im Kampf um den Klassenerhalt

Bourscheid – Clerf bereits am Freitag, Spitzenduo favorisiert und Ell in Redingen zu Gast

von Paul Krier · Heute, 14:36 Uhr · 0 Leser
Ell ist bei Nachbar Pratzerthal-Redingen zu Besuch
Ell ist bei Nachbar Pratzerthal-Redingen zu Besuch – Foto: Fernand Arend

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2.Div - 1.Bez
Erpeldingen
Vianden
USBC01
Böwingen

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Bereits am Freitag stehen sich im 1.Bezirk der 2.Division Bourscheid und Clerf gegenüber. Der CSB ist noch nicht ganz gerettet, bekommt aber gegen das Schlusslicht die Chance, einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Berdorf-Consdorf befindet sich seit Wochen auf einem absteigenden Ast. Gepaart mit einer relativen Heimschwäche wird Erpeldingen als Tabellenzweiter Favorit in dieser Paarung sein. Rambrouch hat nur 2 Zähler Vorsprung auf den unteren Relegationsplatz, geht aber mit 5 Punkten aus den letzten drei Spielen im Rücken in sein schweres Heimspiel gegen Christnach-Waldbillig. Der Blick auf die Formtabelle verrät, dass es ein offeneres Spiel werden könnte, als die reguläre Tabelle aussagt.

Heiderscheid-Eschdorf steckt ebenfalls noch tief im Abstiegsschlammassel. Wie man in diesem ausgerechnet gegen den offensiv starken Leader Harlingen-Ischpelt Punkte holen kann, ist schwer auszumalen. Enger zugehen dürfte es im Derby zwischen Pratzerthal-Redingen und dem Vorletzten Ell. Mit 5 Punkten Vorsprung auf Rang 13 und damit auf den Gegner des Tages ist der FCPR noch nicht gerettet. Erschwerend kommt hinzu, dass Ell in den vergangenen Wochen viel bessere Ergebnisse ablieferte als die Gastgeber vom Sonntag.

Lecomte: „gute Dynamik und einen tollen Kampf- und Mannschaftsgeist“

Ells Spielertrainer Guillaume Lecomte gegenüber FuPa: „Es war schwer aus unserer Niederlagenserie herauszukommen und diese Phase zu überstehen. Doch die positive Einstellung im Kader und immer weiterzuarbeiten half dabei. Wir haben eine gute Dynamik und einen tollen Kampf- und Mannschaftsgeist. Diese waren die Basis der beiden Siege in den letzten beiden Spielen. Das haben wir mit einer jungen Mannschaft erreicht, die in den erwähnten Partien einen Altersschnitt von 22 Jahren hatte, wenn ich mich nicht irre. Die zwei Siegen haben natürlich gutgetan.

Wir haben genug Selbstvertrauen und in Redingen nichts zu verlieren. Wir fahren ohne Angst dorthin und wollen nicht dauernd rechnen. Wir nehmen eine Woche nach der anderen. Wir spielen alle gerne Fußball, doch es brauchte seine Zeit mit einem letzten Sommer völlig neu zusammengestellten Team. Niemand gerät in Panik, vom Vorstand habe ich weiter volle Rückendeckung, alle bleiben ruhig. Auch vor dem Derby schauen wir nicht auf die Tabelle. Meine Message an die jungen Spieler ist, die Sache positiv anzugehen.“

Vianden verlor nach einem vorangegangenen Hoch zuletzt zweimal hintereinander. Zu allem Überfloss kommt am Wochenende der formstarke Tabellendritte Folschette in den Touristenort, den man als Favoriten ansehen muss. Ulflingen und Böwingen spielen um den Anschluss nach oben, dies aber im Schneckentempo wie die letzten Ergebnisse nahelegen.

Am Freitag

Heute, 20:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
20:00
Unser Tipp: Heimsieg

Am Sonntag

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
US Folschette
US FolschetteFolschette
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr
FC Pratzerthal-Redingen
FC Pratzerthal-RedingenRedingen
SC Ell
SC EllEll
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

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