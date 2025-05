D2S1: wer wird Zweiter, wer steigt ab?

Im Fernduell um Platz 2 treffen beide Anwärter auf vermeintlich leichte Gegner. Harlingen-Ischpelt spielt zuhause gegen Colmar-Berg, das vor einer Woche auf den vorletzten Platz vorgerückt war und sogar an den direkten Klassenerhalt glauben kann, dafür aber selber im Ösling gewinnen müsste – was dann doch nicht erwartet werden kann. Während Ulflingen und Lintgen sowie Christnach und Redingen nur noch für die Galerie spielen werden, ist Fels als aktueller Tabellenzweiter beim SC Ell gefordert, das seinerseits ebenfalls noch Punkte gegen den Abstieg braucht. In diesem für beide Extremitäten der Tabelle wichtigen Duell werden die Gäste in die Favoritenrolle schlüpfen.

Wintger kann sich in Böwingen bereits den Feinschliff für sein Barrage-Spiel Anfang Juni holen. Reisdorf steht als neue rote Laterne vor der schweren Aufgabe, gegen den Tabellenfünften Heiderscheid-Eschdorf einen Dreier holen zu müssen. Alles andere wäre nämlich gleichbedeutend mit dem Abstieg. Man steht am Sauer-Ufer also mit dem Rücken zur Wand, hat aber mit Blick auf die direkten Konkurrenten dennoch die leichteste Aufgabe der drei Kellerkinder zu bewältigen. Man darf also äußerst gespannt sein, wie die Abschlusstabelle am Sonntag gegen 18 Uhr aussehen wird! Nur noch statistischen Wert hat das Gemeinde-Derby Folschette – Rambrouch.