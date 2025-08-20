D2S1: vier Aspiranten auf vier Aufstiegsränge

Harlingen-Ischpelt peilt laut eigenen Angaben den Aufstieg an und wird auch von manchem Konkurrenten als Topkandidat auf die 1.Division angesehen. Zweimal hintereinander erst in der Relegation gescheitert, hat man seinen Kader einen Tick breiter aufgestellt. Mit der Rückkehr des Langzeitverletzten Mhibik sowie Neuzugängen wie Dragolovcanin oder Falcic sollte man in der Tat in der Lage sein, ein ernstes Wort im Aufstiegskampf mitzureden.

Absteiger Erpeldingen hat sich den direkten Wiederaufstieg als Ziel gesetzt. Mit Rückkehrer Elvedin Skrijelj als neuen Trainer und einer relativen Konstanz im Aufgebot und einigen jungen Neuzugängen aus der Region möchte man versuchen, nach nur einem Jahr in die 1.Division zurückzukehren.

Vianden als weiterer Absteiger möchte mit seinem neuen Trainergespann um den Ex-Bastendorfer Bobby Mendes sowie Elton Delgado nach eigenen Angaben ebenfalls oben mitmischen. Dass man 2.Division kann, bewies man vor zwei Jahren. Damit man sich bald auch wieder eine Etage höher beweisen und vor allem etablieren kann, wurde der Kader etwas breiter aufgestellt und wie erwähnt ein neues Trainerteam geholt.

Mendes: „denke, es wird ein enges Rennen um die vier ersten Ränge“

„Eine Mannschaft die absteigt hat meistens als Ziel, wieder oben mitzuspielen. Wir haben einige frühere Viandener zurück nach Hause geholt, was insgesamt wichtig für den Verein ist. Wir wollen unser Ziel aber ohne Druck erreichen und wenn es in der neuen Saison noch nicht erreicht wird, dann ist das kein Beinbruch. Wenn wir einmal wieder aufsteigen, dann soll es auch nachhaltig sein. Ich denke, es wird ein enges Rennen um die vier ersten Ränge. Wir werden auf den Platz gehen und jeden Gegner respektieren. Im Winter werden wir dann eine Zwischenbilanz ziehen und sehen, wo wir stehen“ so Bobby Mendes gegenüber FuPa

Berdorf-Consdorf ist der dritte Absteiger in der Liga und möchte ebenfalls sofort um den Wiederaufstieg mitspielen, so die Angaben. Mit Kontinuität auf der Trainerbank ausgestattet und einem FuPa-Informationen zufolge leicht ausgedünnten Kader möchte man dieses Unterfangen angehen. Immerhin hatte man lange Zeit, sich auf die 2.Division einzustellen, was einen gewissen Vorteil darstellen könnte.

Wen kann man hinter den vermeintlichen Top 4 erwarten?

Böwingen ist schwer einzuschätzen. Der Kader scheint in der Breite besser aufgestellt zu sein, was helfen könnte, dass man eine nicht ganz so schwierige Saison spielen wird, als 2024-2025.

Folschette gilt i.d.R. als spielstarkes Team. Ob dies unter dem neuen Trainer Carmelo Giunta aber weiterhin so sein wird, muss man abwarten. Wie oft bei den Gelb-Schwarzen wurde die Mannschaft stark umgebaut, so dass man eine gewisse Eingewöhnungsphase berücksichtigen sollte.

Giunta: „ein Stil, der einzig der US Folschette zugeschrieben werden kann“

Carmelo Giunta: „Der neue Präsident Patrick Hiag hat mit seinen Zielen Aufstieg und Siegen im Pokal große Ambitionen. Ich vertraue auf die Qualität des aktuellen Kaders, der bis zum Ende der Transferperiode noch um einige Wunschkandidaten erweitert wird. Wir verfügen über eine multikulturelle Truppe, die hervorragenden Fußball spielt und einen Stil hat, der einzig der US Folschette zugeschrieben werden kann. Das entspricht den Wünschen des neuen Vorsitzenden. Die ersten Ergebnisse der Testspiele sind positiv und fortschrittlich. Die Truppe kommt in Schwung, und die Chemie scheint dieses Mal zu stimmen. Auf jeden Fall ist es eine Herausforderung, die mir liegt, mit einer Siegermentalität und hohen Ergebniserwartungen.“

Ein ziemliches Gegenteil stellt Folschettes Gemeindenachbar Rambrouch dar, das sein Aufgebot zwar ausgebaut hat, aber dennoch wie gewohnt eine Kontinuität erkennen lässt. Ein Mix aus Erfahrung und Talent soll es richten.

