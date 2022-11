D2S1: Verfolgerduell Vianden – Folschette sticht hervor Rambrouch – Christnach im Tabellenkeller von Interesse +++ Härtetest für Echternach in Gilsdorf

Rambrouch steckt seit einigen Wochen in einem Tief, hat aber nun mit Christnach-Waldbillig einen Gegner zu Gast, dem man das Wasser reichen kann. Ein Erfolg wäre für beide wichtig, offen ist die Partie aber nicht nur deswegen, da auch der FC Olympia wettbewerbsübergreifend seine letzten vier Begegnungen verlor. Anders sieht die Lage in Böwingen aus, das als Absteiger den Weg an die Aufstiegsregion mittlerweile gefunden hat und mit Reisdorf einen schlagbaren Gegner zu Gast hat.

„In der eingeschlagenen Richtung weitermachen“

Der Böwinger Trainer Joao Portal will auf der aktuellen Erfolgswelle bleiben: „Gut in die Saison zu kommen ist immer wichtig, doch uns fehlten zu Beginn zahlreiche Spieler, die noch im Urlaub waren. Nach dem 3.Spieltag wurde dies besser und im Spiel gegen Vianden hatten wir ein neues Kapitel aufgeschlagen. Seitdem treten wir anders auf, zeigen eine andere Motivation. Was nun die Partie gegen Reisdorf betrifft müssen wir in der eingeschlagenen Richtung weitermachen. Wenn man um die vier ersten Plätze mitspielen will, müssen wir diese Linie weiter verfolgen und von unserer aktuellen, guten Phase profitieren.“

Das Spitzenspiel zwischen Vianden gegen Folschette ist auch ein kleines Privatduell zwischen Christian Sibilio, der bereits sechs Saisontore für den FC Orania erzielen konnte, und Etvim Mendes, der bisher mit 5 Toren und ebenso vielen Assists glänzte. In der Spielzeit 21-22 hatte Folschette in diesem Duell zweimal die Nase vorne, die Gäste waren zuletzt aber einen Tick weniger konstant als Vianden.

Spitzenreiter Wintger steht gegen Bourscheid zwar vor einer vermeintlich lösbaren Aufgabe, da die Gäste aber mit einem neuen Trainer ihren Negativtrend stoppen konnten, sollte man den CSB nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mit Heiderscheid-Eschdorf und Ell messen sich am Sonntag dann noch zwei Teams, bei denen es zuletzt alles andere als rund lief, Echternach wird in Gilsdorf auf eine harte Probe gestellt und mit Fels und Harlingen stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, bei denen die Formkurve in den vergangenen Wochen nach oben zeigte und man gespannt sein kann, wer sich in dieser Begegnung behaupten wird.