D2S1: Ulflingen setzt sich im Derby durch

Ulflingen setzte sich in Clerf durch – Foto: Johnny Sarmento

Einen wichtigen sowie überraschenden Erfolg feierte Rambrouch im Heimspiel gegen Berdorf-Consdorf. In der 20. Minute ging man nach einem Abspielfehler der Gästeverteidigung durch Straus in Führung. Silva Cruz hielt seine Farben im Spiel als er einen Elfmeter von Fernandes parierte, doch der gleiche Fernandes verdoppelte wenig später doch noch den Vorsprung. Nach dem schnellen Anschlusstor von Pacheco stellte man sich auf eine spannende Schlussphase ein. Es waren aber die Hausherren die, die Nerven behielten, und sich durch zwei weitere Tore Luft im Abstiegskampf verschaffte.

Von der Niederlage von Berdorf-Consdorf profitieren deren Nachbarn aus Christnach. In einer spannenden Partie gegen Böwingen feierte man einen hart erkämpften aber am Ende verdienten 2:1-Erfolg gegen Böwingen. Durch diesen sechsten Sieg in Folge springt man auf die oberen Relegationsplätze. Nach einer torlosen 1.Hälfte war es Cusumano, in seinem ersten Pflichtspiel der Saison für die erste Mannschaft, der seine Farben durch einen herrlichen Lupfer aus über 20 Metern in Führung brachte. Christnach erhöhte die Schlagzahl, doch Böwingen glich durch einen Kopfballtreffer aus. In der Schlussphase drückte der Gastgeber auf die erneute Führung und unter großzügiger Hilfe des Gästetorwarts - eine verunglückte Flanke von Sousa Santos rutschte ihm durch die Finger ins Tor - gelang der viel umjubelte Siegtreffer.

Stimmen zum Spiel

Gästekapitän Vitor Costa Perreira nach Schlusspfiff: „Die Chance oben dran zu bleiben sind noch immer da, es gibt noch Punkte zu holen. Die erste Hälfte waren wir besser, die zweite hatten wir etwas Pech. Beide Mannschaften hatten Möglichkeiten und wir haben heute hier in Christnach die Niederlage nicht verdient.“

Edgar Gomes (Christnach): „Zuerst ein Dankeschön an unsere Zuschauer. Es war ein schweres Spiel, dennoch ist der Sieg verdient, weil wir gut gekämpft haben. Böwingen war stark in den Zweikämpfen aber in der zweiten Hälfte haben wir eine Schippe draufgelegt. Nächste Woche (d.Red: Topspiel in Erpeldingen) wollen wir nachlegen. Wir schauen von Spiel zu Spiel und darauf müssen wir uns konzentrieren und fokussieren. Wir dürfen nicht anfangen an ein mögliches Relegationsspiel zu denken. Jede Woche trainieren wir hart für das Spiel, das am Sonntag folgt.“

Vianden ist in der Liga wieder auf Kurs. Im Auswärtsspiel gegen Bourscheid ging man früh durch dos Reis in Führung. In diesem Tempo ging es weiter und zur Pause war die Partie beim Stand von 0:3 bereits vorentschieden. Vianden schaltete einige Gänge zurück und Bourscheid gelang nur noch der Ehrentreffer in der 2.Halbzeit. Ein spektakuläres Spiel sahen die Zuschauer in Ell. Die Hausherren gingen durch Kettel in Führung, doch nur wenig später war man in Unterzahl als Fernandes (38.‘) früh mit Gelb-Rot vom Platz musste. Noch vor der Pause profitierten die Gäste aus Folschette von dieser Überlegenheit und glichen das Spiel aus. Nach Wiederanpfiff das gleiche Spiel, nur andersrum. Caetano brachte Folschette früh in Führung, doch Mendes (62.‘) sah Gelb-Rot und die numerische Überzahl war dahin. Nach 78 Minuten gab es dann die dritte Ampelkarte der Begegnung, wieder gegen Folschette. Jetzt spielte Ell in Überzahl und kurz vor Ende (88.‘) gelang Steffen per Handelfmeter der Ausgleich. Als jeder schon mit dem Unentschieden rechnete, sorgte der eingewechselte Lenga für den Lucky Punch. Folschette gewann die Partie noch mit 9 Mann und bleibt an den Aufstiegsrängen dran, während Ell wichtige Punkte im Abstiegskampf verpasste.

Nach der Niederlage gegen Vianden durfte man gespannt sein, wie das Spitzenteam Harlingen zu Hause gegen Redingen reagieren würde. Doch nach nur zwei Zeigerumdrehungen gab es den Nackenschlag, als Muniken die Gäste in Führung brachte. Doch danach gab es die Jašarević-Show. Vier eigene Treffer gelangen ihm (Saisontore 16 bis 19) und damit entschied er die Partie im Alleingang. Welter sorgte in der Schlussminute für den 5:1-Schlusspunkt in einer einseitigen Begegnung. Erpeldingen ging als Leader hochfavorisiert in die Partie beim vorletzten Heiderscheid. Nach einer halben Stunde ging man auch durch Delgado da Cruz in Führung, doch die Hausherren waren nicht chancenlos. Arranhado gelang schnell nach der Pause der Ausgleich. Um die Stundenmarke sorgte dann Dammicco nach einem individuellen Fehler für die erneute Führung. Diese entpuppte sich als Siegtreffer und Erpeldingen schwimmt weiter auf der Erfolgswelle.

Im Nordderby in Clerf waren die Rollen klar verteilt und Ulflingen bestätigte dies bereits nach 5 Minuten. Zur Pause lag man 0:2 in Führung und nach 70 Minuten war die Partie beim Stand von 0:4 endgültig entschieden. Clerf verlor in der Schlussphase noch Le Clerc mit Gelb-Rot ehe man per Foulelfmeter für Ergebniskosmetik sorgte.