D2S1: Ulflingen entscheidet Topspiel für sich

Was am Wochenende los war

Eine Stunde vor allen anderen Spielen begann die Begegnung Erpeldingen gegen Böwingen. Es waren die Hausherren die ihr drittes Spiel in Folge gewannen und ihren Platz im oberen Drittel festigen. Den Siegtreffer erzielte Weber nach 19 Minuten. Auch beim Spiel Berdorf-Consdorf gegen Bourscheid fiel nur ein Treffer. Diesem gelang Gästespieler Baptista in der Schlussphase (86.‘). Mit diesem Erfolg ist der Aufsteiger seit vier Duellen ungeschlagen.

Ein wahres Torfestival sahen die Zuschauer in Harlingen. Die Hausherren wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und ließen dem Aufsteiger aus Clerf von Anfang an keine Chance. Zur Pause war die Partie mit 3:0 bereits vorentschieden. Clerf gelang zwar schnell der Anschluss, doch man schwächte sich selbst durch eine Ampelkarte. Danach erwachte Harlingen wieder und es ging Schlag auf Schlag. Am Ende stand ein nie gefährdeter 7:2 Sieg. Eine Begegnung mit zwei verschiedenen Halbzeiten sahen die Zuschauer in Rambrouch. Das Tabellenschlusslicht begann furios und lag bereits nach einer Viertelstunde mit zwei Toren in Front. Nach der Pause zeigte der Gast aus Heiderscheid aber ein anderes Gesicht und mit dem Schlusspfiff gelang Ramos noch der Ausgleich.

Marbes: „wussten von Anfang an, dass es ein schweres Auswärtsspiel wird“

Sommerneuzugang und Kapitän Kevin Marbes nach Spielschluss: „Wir hatten einen schweren Saisonstart. Es ist eine talentierte Mannschaft aber eben auch unerfahren. Hinzu kommen verschiedene Aspekte, die die Saison erschweren, neben Verletzungsproblemen unter anderem, dass wir keinen Heimplatz haben - hier nochmals Danke an Bourscheid und Feulen, dass ihre ihre Plätze zur Verfügung stellen. Rambrouch, auch wenn sie Tabellenletzter sind, ist eine Mannschaft, die weiß was es auf dem Platz benötigt.

Wir wussten von Anfang an, dass es ein schweres Auswärtsspiel wird und Rambrouch hat am Anfang seine Chancen eiskalt ausgenutzt. In der Halbzeitpause gab es einen Weckruf vom Trainerteam, diesen haben wir gebraucht und danach haben wir den Kampf angenommen und auch reagiert. Wir haben noch zwei Tore erzielt und hätte das Spiel noch länger gedauert, hätten wir vielleicht noch das Siegtor gefunden. Aber wenn man schon nicht gewinnt gegen einen aktuellen Konkurrenten von unten, dann möchte man wenigstens noch einen Punkt mitnehmen.

Jetzt sind es noch fünf Spiele zur Winterpause, den Anfang macht Harlingen und ich denke, ihre Spielweise liegt uns besser. In den anderen vier Spielen gilt es zu zeigen, dass nicht die 6 Punkte aus 8 Spielen unser Leistungsvermögen beweist, sondern das, was jetzt kommt. Es gilt Gas zu geben, unser Talent auf dem Platz zu zeigen und so viele Punkte wie möglich noch mit in die Winterpause zu nehmen.“

Nach einer torlosen ersten Hälfte konnte Redingen das Spiel im zweiten Durchgang gegen Christnach entscheiden. Erst traf Mantrisi kurz nach Wiederanpfiff und in der Nachspielzeit machte Muniken den Deckel drauf. Einen Arbeitssieg feierte Vianden gegen Ell. Früh gingen die Gäste durch einen Traumfreistoß von Rodrigues in Führung, doch noch vor der Pause gelang der Ausgleich. Um die Stundenmarke fiel dann der Treffer zum 2:1-Endstand durch Vaz Mendes.

Das Spitzenspiel des Spieltages fand im hohen Norden in Ulflingen statt. Es entwickelte sich eine spannende und umkämpfte Begegnung in der Ulflingen nach einer halben Stunde in Führung ging. In der sechsten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Folschette dann die Riesenmöglichkeit auf den Ausgleich, Boujjia scheiterte jedoch per Foulelfmeter. Die zweite Halbzeit blieb weiter spannend, Heimspieler Pinto wurde frühzeitig zum Duschen geschickt, doch die Heimelf verteidigte den Vorsprung und die Tabellenspitze über die Zeit.

Feedback

