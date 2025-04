D2S1: Torfestivals in Fels und Folschette

Die Zwei-Tore-Führung hielt bis in die Schlussphase. In der 84. Minute traf da Cruz Lima zum Anschluss. Als jeder schon mit einem Heimsieg rechnete entschied der Schiedsrichter auf Foulelfmeter für die Gäste. Degol blieb eiskalt und verwandelte zum Ausgleich. Eine bittere Pille für Reisdorf, das somit den letzten Tabellenplatz nicht verlassen kann.

Gespannt durfte man sein, wie Reisdorf auf die 0:10-Pleite von vergangener Woche reagieren würde. Und die Hausherren zeigten in der Tat ein anderes Gesicht. Bereits nach 6 Minuten erzielte Carvalho die Führung. Der gleiche Carvalho war es auch der in der 13. Minute auf 2:0 setzen konnte. Mit diesem Resultat ging es in die Halbzeitpause.

Duell der Gegensätze in Böwingen. Ein formstarkes Harlingen war zu Gast bei einem formschwachen Böwingen. Es waren auch die Gäste, die in der Anfangsphase auf das Gaspedal drückten, doch auch beste Gelegenheiten nicht nutzzen. Und es kam wie es kommen musste, durch einen abgefälschten Freistoß ging Böwingen durch Kruizinga (15.‘) in Führung. Es blieb bei diesem Spielverlauf. Harlingen traf das Tor nicht und Delgado (33.‘) erzielte per Abstauber das zweite Tor für die Hausherren. Dies nicht genug, scheiterte Jašarević (42.‘) auch noch mit einem Elfmeter an Tiago Alves Gil. Es war dessen dritte Elferparade in dieser Saison!

Harlingens Trainer reagierte zur Pause und wechselte zweimal aus, doch es dauerte bis zur 74. Minute, als es nach einer gelb-roten Karte für Heimspieler Figuereido zu einem Umschwung kam. Denn nur wenige Sekunden nach der Dezimierung war es Jašarević, der zum Anschlusstreffer abstaubte. Und wieder nur zwei Zeigerumdrehungen später traf Karisik sehenswert per Distanzschuss. Harlingen blieb weiter am Drücker doch die Genauigkeit in den Abschlüssen fehlte weiter. Somit endete die Begegnung, für Böwingen, schmeichelhaft mit 2:2. Durch dieses Remis fällt Harlingen auf den Relegationsplatz.