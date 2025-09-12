D2S1: Topspiel Harlingen – Vianden am Samstag

Zwei höchst interessante Partien des 3.Spieltages im 1.Bezirk der 2.Division werden bereits am Samstag ausgetragen. Rambrouch (1 Punkt) und Pratzerthal-Redingen (3) spielen in einem offenen Derby ab 18 Uhr gegeneinander. Zur gleichen Zeit misst sich Leader Harlingen-Ischpelt mit dem Absteiger und Tabellenvierten Vianden. Die Green Boys sollten aufgrund ihres Kaders sowie des Fakts, dass der FC Orania sich im Umbruch befindet, als die stärkere Elf angesehen werden. Aufsteiger Bourscheid und Ulflingen holten bislang einen Sieg aus den beiden absolvierten Ligaspielen. Ob man daraus auf ein offenes Spiel schließen lassen kann, wollten wir von Racing-Trainer Rui Teixeira wissen:

Auf unserer Seite müssen wir von der ersten Minute an konzentriert sein, die Umschaltmomente gut nutzen und defensiv stabil bleiben, um keine Torchancen zuzulassen. Bourscheid versteht es nämlich, schnell nach vorne zu spielen.

„Wir gehen das Auswärtsspiel in Bourscheid mit der nötigen Ernsthaftigkeit an. Es handelt sich um eine Mannschaft, die kürzlich in die 2.Division aufgestiegen ist und die mit viel Enthusiasmus spielt und sicherlich bestrebt sein wird, sich vor heimischem Publikum gut zu präsentieren.

Wir haben die Mittel, um das Spiel zu kontrollieren und ein positives Ergebnis mitzunehmen. Die Mannschaft ist fast vollständig und bereit, eine starke Leistung zu zeigen, was mein Vertrauen vor diesem Gastspiel zusätzlich stärkt.“

Aufsteiger Clerf und Absteiger Erpeldingen warten vor ihrem Aufeinandertreffen noch auf ihre ersten Punkte. Der FC 72 wird dabei favorisiert sein, sollte seinen Gegner aber nicht unterschätzen. Ein zweites Topspiel bestreiten Christnach (5., 4 Punkte) und Folschette (2., 6). Die auf dem Papier bessere Gastmannschaft schlüpft bei dieser Partie in die Favoritenrolle.

Ell hat nach zwei Spieltagen den schlechtesten Sturm und die beste Abwehr der Liga: noch ohne eigenen aber auch ohne Gegentreffer steht man vor dem Spiel gegen Absteiger Berdorf-Consdorf mit zwei Punkten da. Die USBC ging dagegen bisher leer aus vor dieser als offen anzusehenden Begegnung. Böwingen kam mit zwei Siegen perfekt in die Meisterschaft und dürfte in Eschdorf deswegen über die besseren Karten verfügen.

