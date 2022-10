D2S1: Spitzentrio vor lösbaren Aufgaben Spitzenreiter hat Reisdorf zu Besuch +++ Vianden nach erster Pleite nun gegen Christnach +++ kann Heiderscheid ausgerechnet gegen Folschette seinen ersten Sieg holen?

Böwingen konnte am vergangenen Wochenende eine Negativserie von vier Pflichtspielen ohne Sieg beenden und wird als Absteiger gegen Rambrouch zwar leicht favorisiert sein, doch es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Tabellenplätze 6 und 12 nur zwei Punkte voneinander entfernt liegen. Für Aufsteiger Christnach haben letzten Sonntag in Wintger die Wochen der schweren Gegner begonnen. Man muss aber sehen, in wieweit Gastgeber Vianden seine erste Saisonniederlage verdaut hat. Dass Tabellenführer Wintger gegen Reisdorf die klar bessere Ausgangslage haben wird, dürfte genauso unumstritten sein wie die Favoritenrolle von Folschette (3.) bei Schlusslicht Heiderscheid-Eschdorf. Bereits seit 2017 wartet der FC Racing auf einen Sieg gegen die USF.

Gilsdorf hinkt aktuell den eigenen Erwartungen ein gutes Stück hinterher und steht gegen Bourscheid bereits etwas unter Druck, käme eine Niederlage doch einer gefährlichen Annäherung an die Abstiegszone gleich.

„Wir vergeben zu viele Torchancen“

„Es ist klar, wir müssen gegen Bourscheid gewinnen“ stellt der Gilsdorfer Trainer Ramalho Menezes in einem kurzen Telefongespräch unmissverständlich klar. „Wir vergeben zu viele Torchancen, dies zieht sich durch fast alle unsere Spiele. Es fehlt an Kaltschnäuzigkeit und Ruhe im gegnerischen Sechzehner und vor den gegnerischen Torhütern. Doch ich bin mir sicher, dass wir das bald hinbekommen“ so Menezes abschließend.

Ob Fels’ Aufholjagd gegen Ell weitergeht muss sich zeigen, die Tendenzen der vergangenen Wochen sprechen durchaus für den Aufsteiger. Echternach darf sich seiner Sache in Harlingen dagegen nicht zu sicher sein, immerhin sind die Green Boys seit rund drei Wochen unbesiegt.