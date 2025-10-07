D2S1: Spitzentrio gibt sich keine Blöße

Alle Ergebnisse

Einen wichtigen Erfolg feierte Ell im Heimspiel gegen Böwingen. Die Gäste bestraften sich selbst als Costa bereits nach 14 Minuten Rot sah. Ell gelang daraufhin schnell die Führung und vergab sogar noch vor der Pause einen Elfmeter. Nach dieser blieb es ruhig ehe es fünf turbulente Minuten gab. Ell verdoppelte den Vorsprung (70.‘), Böwingen dezimierte sich wieder (72.‘) und die Gastgeber sorgten umgehend (74.‘) für die Entscheidung. In der 85.Minute betrieb Lousada nur noch für Ergebniskosmetik.

Steffen: „Die drei Punkte haben wir uns redlich verdient“

Ells Mittelfeldmotor Nicola Steffen zum Sieg: „Der Trainer hat uns jede Woche gut auf die Gegner eingestellt. Nach den ersten beiden verdienten 0:0-Spielen haben wir die nächsten Partien aber gemerkt, dass uns phasenweise die taktische Disziplin gefehlt hat und wir zu viele individuelle Fehler machten. Diese Situationen haben wir per Videoanalyse aufgearbeitet. Heute wussten alle, dass es ein „Must-Win“ Spiel war. Die ersten drei Punkte der Saison waren fällig, und mit dieser Mentalität sind wir auch auf das Feld gegangen.

Von Anfang an waren wir höchst konzentriert und haben den Kampf angenommen. Die drei Punkte haben wir uns redlich verdient. Wir arbeiten weiter mit unserer jungen Mannschaft und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Im Sommer hatten wir einen großen aber nötigen Umbruch. Viele junge Spieler sind hinzugekommen. Wir haben eine gute Atmosphäre in der Gruppe, jeder arbeitet hart. Ich bin mir sicher, dass, wenn wir so weiter machen, die nächsten Spiele genau so gut, wenn nicht besser laufen wie am Sonntag. Wir bleiben optimistisch, dass diese Saison besser wird als die letzte. Heute war erst der Anfang!“

Erpeldingen erwischte in Christnach den besseren Start und ging früh (6.‘) durch Do Rosario in Führung, doch Pereira antwortete per direktem Freistoßtor - bereits sein 5. Pflichtspieltreffer, drei davon per direktem Freistoß! Um die Stundenmarke sorgte dann Weirich für den Siegtreffer. Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Clerf. Absteiger Vianden war zu Gast und führte bereits mit 2 Toren, ehe den Hausherren mit dem Halbzeitpfiff der Anschluss gelang. Kurz nach der Pause fiel dann der Ausgleich, ehe es das gleiche Szenario nochmal gab. Wieder schossen die Gäste zwei Tore. Der nächste Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam dann zu spät.

Neuling Bourscheid musste gegen Redingen einen frühen Rückstand einstecken. Davon ließ man sich aber nicht schocken, reagierte schnell und ging noch zur Pause in Führung. Auch nach der Pause verschliefen die Hausherren die Anfangsphase und Redingen glich aus. Wieder erholte sich Bourscheid vom frühen Schock und gestaltete die Partie mit zwei weiteren Treffern siegreich. Harlingen ging als absoluter Favorit in sein Heimspiel gegen Rambrouch und drückte von Beginn an der Partie seinen Stempel auf. Bereits vor der Pause war die Partie nach einem doppelten Doppelpack von Jašarević und Mhibik vorentschieden. Sagna sorgte dann für den 5:0-Schlussakt.

Ein stark in die Saison gestartetes Folschette hatte Absteiger Berdorf-Consdorf zu Besuch. Es entwickelte sich ein sehr spannendes Spiel wo es bis zur Schlussminute dauerte, ehe der Siegtreffer fiel. Nach einem Foul im Strafraum an Attento behielt Boujjia die Nerven und verwandelte den fälligen Elfmeter zum viel umjubelten Siegtreffer eiskalt. Ein spektakuläres Spiel entwickelte sich zwischen Heiderscheid und Ulflingen, wo die Zuschauer mehr als auf ihre Kosten kamen. Bereits nach gut 30 Minuten führten die Gäste mit 3 Toren, doch El Hafed reagierte per Doppelpack und es war wieder knapp zur Halbzeitpause. Nach dieser erzielte El Hafed sein persönliches drittes Tor, und die Partie war wieder ausgeglichen. Die Heimelf spielte sich in einen Rausch und drehte die Begegnung komplett. Doch die Führung hielt nicht lange. Soares erzielte noch den absolut sehenswerten Ausgleich aus 20 Metern unter die Latte - der Schlussakt eines turbulenten Duells.

