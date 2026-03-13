D2S1: Spitzenteams in der Favoritenrolle Derbys in Ell und Clerf, wegweisende Begegnungen in Christnach und Bourscheid von Paul Krier · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Ell (dunkles Trikot) empfängt Folschette, die USBC ist in Rambrouch zu Gast – Foto: Claude Nussbaum

Es ist ein ungleiches Nordderby, das Schlusslicht Clerf und der Tabellendritte Ulflingen am Sonntag bestreiten. Der FC Claravallis kassierte in seinen zwei Rückrundenspielen beängstigende dreizehn Gegentore und muss zu defensiver Stabilität finden. Mit dem FC Racing kommt aus Sicht der Gastgeber wenigstens eines der offensiv schwächsten Spitzenteams. Wie Ulflingen die Begegnung angeht, haben wir Trainer Rui Teixiera gefragt. Teixeira: „erwarte mir ein schweres Spiel“ „Unser großes Problem liegt im letzten Drittel, wo wir nicht durchschlagskräftig genug sind. Im Training klappt es und in den Spielen nicht. Wir spüren dies hauptsächlich vor wichtigen Partien, wie z.B. einem Derby. Es ist wahrscheinlich eine Kopfsache und hängt mit einem gewissen Druck zusammen.