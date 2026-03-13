D2S1: Spitzenteams in der Favoritenrolle

👉 Unterstützen Sie unsere Redaktion 💰 | 👉 Bewerten Sie uns auf Google 🎖️
👉 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp 📱 | 👉 Abonnieren Sie uns auf YouTube 📽️
Es ist ein ungleiches Nordderby, das Schlusslicht Clerf und der Tabellendritte Ulflingen am Sonntag bestreiten. Der FC Claravallis kassierte in seinen zwei Rückrundenspielen beängstigende dreizehn Gegentore und muss zu defensiver Stabilität finden. Mit dem FC Racing kommt aus Sicht der Gastgeber wenigstens eines der offensiv schwächsten Spitzenteams. Wie Ulflingen die Begegnung angeht, haben wir Trainer Rui Teixiera gefragt.
„Unser großes Problem liegt im letzten Drittel, wo wir nicht durchschlagskräftig genug sind. Im Training klappt es und in den Spielen nicht. Wir spüren dies hauptsächlich vor wichtigen Partien, wie z.B. einem Derby. Es ist wahrscheinlich eine Kopfsache und hängt mit einem gewissen Druck zusammen.
Wir haben unter der Woche deswegen auch viel mit den Jungs daran gearbeitet. Sie befinden sich noch in einer Lernphase und manches Wissen fehlt noch. Doch ein Derby gewinnt man einfach, es geht um wichtige Punkte. Ich erwarte mir ein schweres Spiel in Clerf auf einem tiefen Platz. Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle sind wir bereit.“
Der Vorletzte Heiderscheid-Eschdorf bekommt es gegen ein über den Jahreswechsel hinweg sehr starkes Erpeldingen mit einem Gegner zu tun, der einem kaum dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf überlassen wird. Harlingen-Ischpelt geht mit einer Pokalsensation im Rücken in sein Heimspiel gegen Pratzerthal-Redingen, aber auch mit über 120 Minuten in den Beinen. Ob dies eine Chance für die unberechenbaren Gäste darstellt? Sorgenkind Ell empfängt Folschette zum Westderby. Beiden fehlt es an Ergebniskonstanz. Es könnte ein offeneres Spiel werden, als es den Gästen lieb sein kann.
Christnach steht nach fünf Siegen in Folge beeindruckend da. Doch auch seine Gäste aus Böwingen holten im gleichen Zeitraum 10 Punkte, so dass man sich ein spannendes Spiel erwarten kann. Bourscheid ist 2026 noch ohne Punkte und hat am Sonntag Vianden zu Gast, das am vorigen Wochenende seinen ersten Sieg seit Monaten verbuchen konnte, dies ausgerechnet gegen den Ex-Leader Harlingen. Es scheint ein schwieriges Unterfangen für den CSB zu werden, hat sein Gegenüber scheinbar wieder Blut geleckt. Das wieder erstarkte Berdorf-Consdorf steht vor der lösbaren Aufgabe, seinen 4.Platz in Rambrouch verteidigen zu können.
Am Sonntag
__________________
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.