D2S1: Spitzenreiter Erpeldingen vor Härtetest

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Alle Begegnungen des 19.Spieltages im 1.Bezirk der 2.Division finden um Samstag am 18 Uhr statt. Rambrouch tritt dabei zuhause in einem bedeutungsvollen Spiel um Punkte gegen den Abstieg gegen den Tabellenletzten Clerf an. Die Ausbeute der vergangenen Wochen lässt Vorteile bei der USR erkennen. Heiderscheid-Eschdorf ist unten in der Tabelle ebenfalls noch auf Zähler angewiesen. Zuhause gegen Pratzerthal-Redingen bietet sich dazu eine Chance. Zwar sollten die Gäste als stärker einzuschätzen sein, doch fehlende Ergebniskonstanz bei beiden Teams lässt den FC Racing nicht chancenlos dastehen.
FCPR-Trainer Dany Muniken: „Wir beenden die Saison mit einem etwas geschwächten Kader. Ich habe mit vielen Langzeitverletzungen zu kämpfen: drei Bänderrisse im Knie, ein Bänderriss im Sprunggelenk, zwei Schulterverletzungen, eine Leistenentzündung und ein Muskelfaserriss. Hinzu kommt, dass die FLF die Partie unserer Reserven am selben Tag und zur selben Uhrzeit wie unser Spiel am Samstag angesetzt hat.
Wir geben unser Bestes. Außerdem kommen am Ende der Saison aufgrund von gesammelten Karten die unvermeidlichen Sperren hinzu, sodass unsere Leistungen schwanken – mal gut, mal mittelmäßig, mal schlecht und manchmal sogar innerhalb eines einzigen Spiels. Trotz allem bin ich stolz auf meine Mannschaft, ihren Willen und ihren Einsatz und bin zufrieden mit ihr.
Unser Ziel ist und bleibt es, so gut wie möglich und jedes Spiel auf Sieg zu spielen, egal gegen wen. Wir respektieren alle Gegner, aber fürchten niemanden. Wir werden entscheidend für die Platzierungen unter den ersten Vier und auch unter den letzten beiden sein. Unsere zukünftigen Gegner seien gewarnt: wir werden uns niemals kampflos geschlagen geben, angefangen am Samstag.“
Um den Vorletzten Ell muss man sich ernste Sorgen machen, so lange ist die Niederlagenserie bereits. Im Gastspiel beim Tabellendritten Ulflingen riskiert man, ein weiteres mal sieglos zu bleiben. Den Kracher der 19.Runde bestreiten Tabellenführer Erpeldingen und der Vierte Folschette. Mit neun Siegen in Serie geht der FC 72 als leichter Favorit in dieses Topspiel. Die Gründe dafür sind weniger in der Formtabelle als in anderen Zahlen zu suchen: offensiv ist man viel besser als seine Gäste und auch die Erpeldinger Abwehr kassierte zehn Gegentore weniger als Folschette.
Harlingen (2.) wird gegen ein Bourscheid, das mit Personalsorgen zu kämpfen hat, den nächsten Dreier fest eingeplant haben. Offener wird es zwischen den Verfolgern Vianden und Christnach-Waldbillig zugehen. Während der FC Orania sich mit einer tollen Serie zurückgemeldet hat, ging dem FC Olympia in den vergangenen zwei Spielen etwas die Luft aus. Für beide gilt es, mit einem Sieg den Anschluss nach ganz oben zu behalten. Ein möglicher Sieger des ebenfalls als eng einzuschätzenden Duells zwischen Berdorf-Consdorf und Böwingen könnte noch Restchancen auf die Aufstiegsrelegation behalten. Die zwei Teams lieferten zuletzt nur selten überzeugende Ergebnisse ab.
Am Samstag
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.