D2S1: Spitzenreiter Erpeldingen vor Härtetest Folschette (4.) beim FC 72 zu Gast, Verfolgerduell Vianden – Christnach ebenfalls von Bedeutung von Paul Krier · 03.04.2026, 12:58 Uhr · 0 Leser

Symbolbild – Foto: Timo Babic

Alle Begegnungen des 19.Spieltages im 1.Bezirk der 2.Division finden um Samstag am 18 Uhr statt. Rambrouch tritt dabei zuhause in einem bedeutungsvollen Spiel um Punkte gegen den Abstieg gegen den Tabellenletzten Clerf an. Die Ausbeute der vergangenen Wochen lässt Vorteile bei der USR erkennen. Heiderscheid-Eschdorf ist unten in der Tabelle ebenfalls noch auf Zähler angewiesen. Zuhause gegen Pratzerthal-Redingen bietet sich dazu eine Chance. Zwar sollten die Gäste als stärker einzuschätzen sein, doch fehlende Ergebniskonstanz bei beiden Teams lässt den FC Racing nicht chancenlos dastehen. Muniken: „Partie unserer Reserven am selben Tag und zur selben Uhrzeit“ FCPR-Trainer Dany Muniken: „Wir beenden die Saison mit einem etwas geschwächten Kader. Ich habe mit vielen Langzeitverletzungen zu kämpfen: drei Bänderrisse im Knie, ein Bänderriss im Sprunggelenk, zwei Schulterverletzungen, eine Leistenentzündung und ein Muskelfaserriss. Hinzu kommt, dass die FLF die Partie unserer Reserven am selben Tag und zur selben Uhrzeit wie unser Spiel am Samstag angesetzt hat.