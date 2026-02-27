D2S1: Spitzenquartett bleibt zum Rückrundenauftakt unter sich

Gleich zwei Kracher hält der 14.Spieltag im 1.Bezirk der 2.Division parat. Mit zwei belgischen Verstärkungen und einer ersten vollen Vorbereitung unter Trainer-Rückkehrer Constantino begegnet Spitzenreiter Harlingen dem Tabellendritten Ulflingen, bei dem es FuPa-Informationen zufolge nur wenig Bewegung gab. Sollte man aus den letzten Wochen von vor dem Winter Rückschlüsse auf den Beginn der zweiten Saisonhälfte ziehen können, deutet sich ein offener Schlagabtausch zwischen dem besten Heim- und dem besten Auswärtsteam an. Das zweite Spitzenspiel ist gleichzeitig ein Derby: der starke Aufsteiger Bourscheid (4., 22 Punkte) hat die junge Elf von Absteiger Erpeldingen (2., 28) zu Besuch. Letztmals am 5.Oktober hat der FC 72 ein Spiel verloren, voraus sich eine gewisse Favoritenrolle für das Nachbarduell ergibt.
Elvedin Skrijelj, Trainer von Erpeldingen: „Wir begannen die lange Vorbereitung gut und wir konnten testen, was wir uns vorgenommen hatten. Die Ergebnisse der Freundschaftsspiele waren dabei zweitrangig. Trotz der positiven Bilanz der Vorbereitung freuen wir uns aber, dass es endlich wieder um Punkt geht. Wir haben ein junges Teams, weswegen der Start in die Saison vielleicht etwas schwerer war. Für das Derby am Sonntag sind wir natürlich motiviert.
Bourscheid ist ein Gegner, den es sehr ernst zu nehmen gilt. Wir gehen die Begegnung mit dem nötigen Respekt an. Man hat in der Hinrunde gesehen, wozu sie in der Lage sind. Das hatte mich ehrlich gesagt etwas überrascht, davor muss man den Hut ziehen. Ich denke, das Kollektiv und der Kampf sind ihre Stärken. Man darf sie nicht unterschätzen und muss hoch konzentriert in die Partie gehen.“
Mit drei Niederlagen in Serie verabschiedete sich Pratzerthal-Redingen in die Winterpause und wird von einer USBC herausgefordert, die zum Abschluss der Hinrunde in blendender Form war. Der Trend, der natürlich über die Winterpause weniger wert sein wird, sollte somit für die Gäste sprechen. Mit Heiderscheid und Folschette werden sich zwei Kontrahenten aus unterschiedlichen Tabellenregionen begegnen, bei denen es vor Weihnachten nur holprig lief. Die Gäste haben im Winter stark aufgerüstet, doch man muss sehen, ob bereits alle Zahnräder ineinandergreifen werden. Clerf hat seinen Kader ebenfalls verbreitert. Ob dies zu einem positiven Ergebnis gegen ein Böwingen, das die Hinrunde mit vier Siegen in Serie abschloss, reichen wird, muss sich aber erst zeigen.
👉 Die Transfers im 1.Bezirk der 2.Division
Sorgenkind Rambrouch bekommt es mit einem Absteiger aus Vianden zu tun, der gut in die Saison kam, danach aber bedenklich nach unten rutschte. Die Pause könnte beiden Teams gutgetan haben. So oder so könnte es zu einem offenen Spiel kommen. Für Christnach-Waldbillig kam die Winterpause zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wurde doch ein Lauf von drei Siegen in Serie unterbrochen. Man konnte erstmals eine volle Vorbereitung unter Trainer Vieira durchführen, Gegner Ell steht trotz verbesserter Ergebnisse weiter unter Druck.
Am Sonntag
__________________
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.