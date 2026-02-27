D2S1: Spitzenquartett bleibt zum Rückrundenauftakt unter sich Leader Harlingen empfängt Dritten Ulflingen, Derby zwischen Bourscheid und Erpeldingen von Paul Krier · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Harlingen empfängt Ulflingen in einem von zwei Topspielen – Foto: Ben Majerus

Gleich zwei Kracher hält der 14.Spieltag im 1.Bezirk der 2.Division parat. Mit zwei belgischen Verstärkungen und einer ersten vollen Vorbereitung unter Trainer-Rückkehrer Constantino begegnet Spitzenreiter Harlingen dem Tabellendritten Ulflingen, bei dem es FuPa-Informationen zufolge nur wenig Bewegung gab. Sollte man aus den letzten Wochen von vor dem Winter Rückschlüsse auf den Beginn der zweiten Saisonhälfte ziehen können, deutet sich ein offener Schlagabtausch zwischen dem besten Heim- und dem besten Auswärtsteam an. Das zweite Spitzenspiel ist gleichzeitig ein Derby: der starke Aufsteiger Bourscheid (4., 22 Punkte) hat die junge Elf von Absteiger Erpeldingen (2., 28) zu Besuch. Letztmals am 5.Oktober hat der FC 72 ein Spiel verloren, voraus sich eine gewisse Favoritenrolle für das Nachbarduell ergibt. Skrijelj: „Man darf sie (Bourscheid) nicht unterschätzen“ Elvedin Skrijelj, Trainer von Erpeldingen: „Wir begannen die lange Vorbereitung gut und wir konnten testen, was wir uns vorgenommen hatten. Die Ergebnisse der Freundschaftsspiele waren dabei zweitrangig. Trotz der positiven Bilanz der Vorbereitung freuen wir uns aber, dass es endlich wieder um Punkt geht. Wir haben ein junges Teams, weswegen der Start in die Saison vielleicht etwas schwerer war. Für das Derby am Sonntag sind wir natürlich motiviert.