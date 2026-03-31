D2S1: Spitzenduo zieht davon

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Was am Wochenende los war

Bereits am Donnerstag gab es das Spiel zwischen Bourscheid und Rambrouch. Es waren die Hausherren, die den besseren Start erwischten und früh (6.‘) in Führung gingen. Auch nach dem Seitenwechsel war es Bourscheid, das ein Tor nachlagen konnten. 10 Minuten vor Toresschluss rechnete jeder mit einem Heimerfolg, doch dann fand Rambrouch den Anschluss und in der Nachspielzeit passierte dann das Undenkbare, als Dusemang noch den Ausgleich erzielte.

Brito: „haben nicht die besten Trainingsmöglichkeiten“

Ruben Brito, Trainer von Bourscheid: „Wir haben im Moment viele Verletzte und dann kommen jetzt auch immer Wochenenden, an denen Geschäfte geöffnet haben und Spieler arbeiten müssen. Wir haben einen kleinen Kader und so etwas macht sich sofort bemerkbar. Gegen Rambrouch lagen wir 2:0 in Front, es sollte aber nicht reichen. Eigentlich soll man nichts gegen den Schiedsrichter sagen, aber hier muss man sagen, dass er eine große Rolle gespielt hat. Es kam viel Hektik ins Spiel und im Endeffekt hat Rambrouch, mit viel Kampfgeist, mehr daran geglaubt als wir. Speziell nach vier Niederlagen in Folge fehlt es immer an Selbstvertrauen.

Wir hatten im Sommer eine gute Vorbereitung, was man aber von der Winterpause nicht behaupten kann. Wir haben nicht die besten Trainingsmöglichkeiten, wenn es schneit oder viel regnet. Im Prinzip hat man nach einem Aufstieg eine große Portion Euphorie, die dazu führt, dass man eine bessere Hinrunde als Rückrunde spielt. Ich hatte aber gehofft und mir gewünscht, dass die Ausgangslage eine andere wäre als es die aktuelle ist. Auch wenn es viel Energie kostet die Mannschaft mental und physisch wieder dahin zu bekommen wo wir waren, glauben wir weiterhin an jeden einzelnen Spieler und sind überzeugt, dass wir, sobald alles wieder richtig läuft, dem einen oder anderen Punkte klauen werden.“

Eines der Topspiele des Wochenendes fand in Harlingen statt, wo Berdorf-Consdorf zu Gast war. Es ging hin und her, so auch kurz vor dem Pausenpfiff als Harlingen in Führung ging (41.‘), der Gast aber für die prompte Antwort sorgte. Als alle mit dem Unentschieden rechneten war es Toptorjäger Jašarević der in der 7. Minute der Nachspielzeit für den viel umjubelten Siegtreffer sorgte.

„Ein gerechtes 0:0 das in der zweiten Halbzeit bisschen an Tempo aufnahm“ lautet das Fazit des Liveticker-Betreibers vor Ort beim anderen Topspiel zwischen Christnach und Ulflingen. Damit verliert Christnach etwas den Anschluss an die Relegationsplätze, während Ulflingen seinen verteidigte.

Stimmen zum Spiel

Miguel Teixeira im Interview mit Stan Jahrmärker: „Das Spiel war intensiv, es war eine kämpferische Partie. Es war mehr drin als nur das Unentschieden aber ansonsten war es das Beste, was von beiden Mannschaften kommen konnte. Ein schweres aber gutes Spiel von beiden Teams.“

Rui Teixeira, Ulflingen-Trainer, am Mikrofon von Stan: „Heute war ein schwieriges Spiel. Wir wussten, dass es, wenn wir hierhin kommen, schwer werden würde. Es war schon ein schweres Hinspiel bei uns. Wir wussten, dass der Gegner mehr mit langen Bällen und Flanken spielt, waren aber darauf vorbereitet. Vor dem Tor waren wir nicht klug genug, wir waren immer in Hektik, aber das 0:0 ist ein korrekter Endstand.“

Ligaprimus Erpeldingen machte auswärts beim Vorletzten Ell schon in der Anfangsviertelstunde alles klar. Ein Doppelpack von Luca Dammicco reichte, um mit 3 Punkten im Gepäck wieder nach Hause zu fahren. Ell steckt weiterhin tief im Abstiegskampf. Ein Spektakel sahen die Zuschauer bei der Partie zwischen dem Schlusslicht Clerf und Pratzerthal-Redingen. Nach der Last-Minute-Niederlage von letzter Woche wollte Clerf es am Sonntag besser machen und ging auch mit einer verdienten Halbzeitführung in die Pause. Rasch nach dieser erhöhte man auf 2:0. Redingen konnte verkürzen, doch Clerf war davon nicht geschockt und Wolf sorgte per Foulelfmeter für den alten Vorsprung. Es sollte dennoch nicht für den zweiten Saisonerfolg reichen. Muniken rettete per Doppelpack den Punkt für seine Farben. Heimspieler Djalo sah zu allem Übel noch die Gelb-Rote Karte in der Nachspielzeit.

Vianden wollte weiter auf seiner Erfolgswelle reiten und startete mit viel Selbstvertrauen in das Spiel bei Heiderscheid. Kurz vor der Pause gelang dann die Führung durch Ferreira. Unmittelbar nach Wiederanpfiff war es dann wieder Ferreira, der von einem Torwartfehler profitieren konnte. In der Nachspielzeit machte Cloro de Mota den Sack zu. Am Sonntagabend schloss die Partie Folschette gegen Böwingen den 18. Spieltag. Es waren die Hausherren, die hier die Oberhand behielten und das Spiel mit 4:2 für sich entschieden. Drei Punkte beträgt der Vorsprung von Folschette auf Platz 5, während Böwingen im Niemandsland der Tabelle liegt.