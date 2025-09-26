D2S1: Spitzenduo wird gefordert

Leader Harlingen-Ischpelt wird bereits am Freitagabend in Redingen sein Können unter Beweis stellen müssen, sollte aber mit einer bislang perfekten Bilanz gegenüber einer ausgeglichenen bei Gastgeber FC Pratzerthal-Redingen über die bessere Ausgangslage verfügen. Die US Folschette begrüßt am Sonntag den SC Ell in einer Favoritenrolle zum Westderby. Das zweite Topspiel der 4.Runde bestreiten Böwingen (5., 6 Punkte) und der Tabellenzweite Christnach-Waldbillig (7 Punkte) – eine durchaus bereits wegweisende Begegnung für die kommenden Wochen.

Mit jeweils einem Sieg aus drei Spielen begegnen sich Absteiger Erpeldingen und Racing Heiderscheid-Eschdorf zu einer voraussichtlich offenen Partie. Im Nordderby zwischen Ulflingen und Neuling Clerf werden die Hausherren favorisiert sein. Und nein, beim Duell Vianden – Bourscheid stellen wir in diesem Jahr nicht die Frage nach der schönsten Burg im Land! Beide Teams haben ebenfalls erst einmal gewonnen. Dass ein Aufsteiger bei einem Absteiger antritt ändert kaum etwas an der offenen Ausgangslage.