Ligavorschau
Der FCPR empfängt am Freitagabend Leader Harlingen
Der FCPR empfängt am Freitagabend Leader Harlingen – Foto: Arend Fernand (Archiv)

D2S1: Spitzenduo wird gefordert

Harlingen (1.) am Freitag in Redingen (6.) zu Gast, Christnach (2.) am Sonntag in Böwingen (5.)

2.Div - 1.Bez
Erpeldingen
Vianden
USBC01
Böwingen

Leader Harlingen-Ischpelt wird bereits am Freitagabend in Redingen sein Können unter Beweis stellen müssen, sollte aber mit einer bislang perfekten Bilanz gegenüber einer ausgeglichenen bei Gastgeber FC Pratzerthal-Redingen über die bessere Ausgangslage verfügen. Die US Folschette begrüßt am Sonntag den SC Ell in einer Favoritenrolle zum Westderby. Das zweite Topspiel der 4.Runde bestreiten Böwingen (5., 6 Punkte) und der Tabellenzweite Christnach-Waldbillig (7 Punkte) – eine durchaus bereits wegweisende Begegnung für die kommenden Wochen.

Mit jeweils einem Sieg aus drei Spielen begegnen sich Absteiger Erpeldingen und Racing Heiderscheid-Eschdorf zu einer voraussichtlich offenen Partie. Im Nordderby zwischen Ulflingen und Neuling Clerf werden die Hausherren favorisiert sein. Und nein, beim Duell Vianden – Bourscheid stellen wir in diesem Jahr nicht die Frage nach der schönsten Burg im Land! Beide Teams haben ebenfalls erst einmal gewonnen. Dass ein Aufsteiger bei einem Absteiger antritt ändert kaum etwas an der offenen Ausgangslage.

Berdorf-Consdorf konnte nach anfänglichen Schwierigkeiten am 3.Spieltag mit dem ersten Dreier gleich einen Kantersieg feiern und wird gegen das noch sieglose Rambrouch die realistische Möglichkeit bekommen, nachzulegen.

Am Freitag

Heute, 20:00 Uhr
FC Pratzerthal-Redingen
FC Pratzerthal-RedingenRedingen
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
20:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Am Sonntag

So., 28.09.2025, 16:00 Uhr
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 28.09.2025, 16:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 28.09.2025, 16:00 Uhr
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 28.09.2025, 16:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 28.09.2025, 16:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 28.09.2025, 16:00 Uhr
US Folschette
US FolschetteFolschette
SC Ell
SC EllEll
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

Hinweis

Paul KrierAutor