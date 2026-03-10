D2S1: seit Monaten siegloses Vianden schockt den Leader

Alle Ergebnisse

Was am Wochenende los war

Der Erfolgslauf des FC Olympia Christnach-Waldbillig unter seinem neuen Trainer geht weiter. Nach einem ungefährdeten 0:4-Auswärtssieg bei Folschette überholt man den Gegner in der Tabelle und liegt nur noch einen Punkt hinter der Aufstiegsrelegation. Die vier Tore fielen innerhalb der Stundenmarke. Wenig zu berichten gab es von der Nullnummer aus Böwingen, wo Heiderscheid zu Gast war. Gästespieler Castro sah in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte die Gelb-Rote Karte, am torlosen Endergebnis änderte dies nichts mehr.

Die Überraschung des Spieltages gab es aus Vianden zu berichten. Nach sechs Niederlagen am Stück gewann der FC Orania wieder einmal, dies ausgerechnet gegen den Spitzenreiter Harlingen. Früh brachte Ferreira Machado seine Farben mit seinem persönlichen Doppelpack auf die Erfolgsstraße und noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Lourenco auf 3:0. Nach der Pause erwartete jeder eine Reaktion des Tabellenführers und nach 69. Minuten gelang Djouogoua der Anschluss. Doch nur wenig später schwächte man sich selbst, als Jusufovic mit Gelb-Rot frühzeitig vom Platz musste. In den Schlusssekunden sorgte Glineur mit seinem Treffer wieder für den alten Vorsprung und das Endergebnis.

Delgado: „haben uns sehr gut vorbereitet auf dieses Spiel gegen Harlingen“

Heimtrainer Elton Delgado über die Schwächephase und was man am Sonntag besser machte: „Letzten Sonntag gab es eine Niederlage, die nicht dem Spielverlauf entsprach. Der Gegner nutzte seine Chancen eiskalt und wir hätten noch Stunden spielen können, ohne den Ball ins Tor zu schießen. Danach haben wir uns in der Woche zusammengesetzt und uns gesagt, dass wir nichts mehr zu verlieren haben. Wir haben uns alle selbst gesagt, dass es nun reicht und haben uns alle in Frage gestellt. Wir haben uns sehr gut vorbereitet auf dieses Spiel gegen Harlingen. Wichtig war, kompakt zu stehen und die Duelle zu gewinnen. Aggressiv in die Zweikämpfe zu gehen ist etwas, das Harlingen nicht liegt, denn sie sind eine Mannschaft die Fußball spielen will. Wir haben auch endlich keine verletzten Spieler mehr, was uns guttut. Es war wichtig dieses Spiel zu gewinnen und unsere Situation zu ändern.

Zu unserer Schwächephase (6 Niederlagen in Serie): wir haben zwei Spiele in Folge verloren und daraufhin beeinträchtigte Verletzungspech die Mannschaft. Wir haben eigentlich gut trainiert, aber sonntags bekamen wir das trainierte nie auf das Spielfeld. Du gehst ins nächste Spiel, kassierst ein Gegentor und dann gingen die Köpfe runter. Wir waren oft die bessere Mannschaft, aber wir standen zu hoch, wurden ausgekontert und liefen dem Spielstand immer wieder hinterher. Wir fielen in ein tiefes Loch und die Winterpause kam zum richtigen Zeitpunkt. Die Vorbereitung auf die Rückrunde lief gut, doch dann kam das Spiel gegen Rambrouch. Wir spielten gut aber, wie am Anfang erklärt, das Resultat stimmte überhaupt nicht. Wir mussten sofort eine Reaktion zeigen, dies ist uns gegen Harlingen gelungen. Der Spielstil von Harlingen liegt uns auch besser als von anderen Mannschaften, die es mit langen, hohen Bällen nach vorne probieren. Auf diesen Sieg müssen wir nun aufbauen und einer für den anderen arbeiten, damit schon am Mittwoch in Merl in der Coupe FLF die Serie weitergeht.“

Erpeldingen empfang das Schlusslicht der Liga aus Clerf. Zur Pause führte man schon mit 4:0 und schaltete für den 2.Durchgang zunächst einige Gänge zurück. Das brachte aber die rote Laterne der Liga zurück ins Spiel, denn zur Stundenmarke stand es nach Treffern von Glod und Mendes nur noch 2:4 aus Sicht der Gäste. Die Hausherren berappelten sich wieder und erhöhten in der Schlussphase wieder das Tempo und erzielten die nächsten drei Tore des Spiels. Mit diesem 7:2-Kantersieg profitierte man von der Niederlage von Harlingen (s.o.) und geht als neuer Spitzenreiter in den nächsten Spieltag. Das Überraschungsteam der Hinrunde aus Bourscheid konnte auch das zweite Spiel im neuen Jahr nicht erfolgreich gestalten. Gegen eine starke Mannschaft aus Ulflingen musste man sich, mit dem knappsten aller Resultate, 1:0 geschlagen geben. Das goldene Tor erzielte Ferreira da Silva in der Nachspielzeit der 1.Hälfte. Mit diesem Erfolg robbt sich Ulflingen immer näher an die direkten Aufstiegsränge.

In Redingen stand ein Derby an und es waren die Gäste aus Rambrouch, die besser in die Partie starteten. Bereits nach 9 Minuten ging man durch Straus' Distanzschuss in Führung. Diese Führung hielt auch bis zur 60.Minute, doch dann erzielte Pinto Junior den Ausgleich für seinen Pratzerthal-Redingen. Es lief besser bei den Hausherren, und nur 10 Zeigerumdrehungen später konnte Milano die Partie mit seinem Tor drehen. Rambrouch schickte alles nach vorne, doch in der Schlussphase war es der FCPR der noch zwei weitere Treffer nachlegen konnte. Somit reichte eine bärenstarke 2.Hälfte für diesen Erfolg im Derby.

Von der Niederlage von Folschette konnte Berdorf-Consdorf profitieren. Durch einen 3:1-Heimerfolg gegen eine abstiegsbedrohte Elf aus Ell sprang man auf die oberen Barrageplätze. Die 1.Halbzeit war noch ausgeglichen, doch nach Wiederanpfiff ging Berdorf-Consdorf schnell (47.‘) in Führung. In der 68.Minute kam dann das Highlight des Spiels, als Djalo einen direkten Freistoß in den Winkel setzte. Semedo sorgte dann nach 87 Minuten für die Entscheidung. In der Nachspielzeit gelang Ell nur noch der Ehrentreffer.





