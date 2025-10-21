D2S1: schon wieder ein neuer Tabellenführer, Ulflingen jetzt ganz vorn

Alle Ergebnisse

Der 7. Spieltag begann am Samstagabend in Redingen wo Heiderscheid zu Gast war. Früh (2.‘) ging der FC Pratzerthal-Redingen in Führung und man ließ sich auch nicht durch den Ausgleich aus der Bahn werfen. Noch vor der Pause gelang die erneute Führung. Das Spiel blieb über weite Strecken spannend, bevor Dos Santos kurz vor Schluss (81.‘) per direktem Freistoß für die Entscheidung sorgte. Eine spannende Begegnung sahen die Zuschauer in Böwingen. Zwei Mal konnten die Hausherren einen Rückstand gegen Berdorf-Consdorf ausgleichen, doch das dritte Mal war dann zu viel und die USBC fuhr mit 3 Punkten im Gepäck nach Hause.

Vor dem Spieltag thronte Folschette an der Spitze und im Heimspiel gegen Erpeldingen ging man auch sehr früh (2.‘) in Führung. Doch die Gäste fanden die passende Antwort und man glich noch vor der Pause aus. Nach Wiederanpfiff blieben die Gäste am Drücker. Durch einen Doppelpack von Dammicco ging man in Führung und kurz vor Ende gelang Murcia die Entscheidung. Durch den Erpeldinger Erfolg verlor Folschette seinen Platz an der Spitze.

Murcia: „haben zusammen gekämpft und offensiv unsere Torchancen genutzt“

Siegtorschütze Noé Murcia nach Spielschluss: „Die Saison hat natürlich nicht gut für uns angefangen gegen den Topfavoriten (d.Red.: Harlingen) der Liga. Am 2.Spieltag gegen Bourscheid ist uns gar nichts gelungen. Am Sonntag haben wir leider mit der ersten Aktion des Spiels ein Gegentor kassiert. Was aber zählt ist, dass wir eine sehr gute Reaktion gezeigt haben gegen eine gute Mannschaft aus Folschette. Wir haben den Kopf nie hängen lassen und wir alle haben zusammen gekämpft und offensiv unsere Torchancen genutzt. Das Ziel ist es, oben in den Top 4 mitzuspielen. Wir haben einen guten Mix aus talentierten, jungen Spielern und Erfahrenen. Auch wenn wir um die Qualität unserer Gegner Bescheid wissen, haben wir gezeigt, dass es mit der Einstellung vom Sonntag schwer wird, gegen uns Punkte zu holen.“

Durch die Niederlage von Folschette gab es die Möglichkeit, einen neuen Tabellenleader zu krönen. Diese Chance nutze Ulflingen, das sich nach einem 0:3-Auswärtserfolg bei Ell den Platz an der Sonne sicherte. Mit einer Führung von einem Tor ging man in die Pause. Ell hielt gut dagegen, doch nach einer roten Karte für Steffen (70.‘) gelang Da Silva Soares noch ein Doppelpack. Nur ein Tor schlechter steht Absteiger Vianden in der Tabelle da. Der FC Orania setzte sich mit 3:0 in einem schweren Auswärtsspiel in Christnach durch. In der ersten Hälfte stand die Defensive der Hausherren und man ließ keine Torabschlüsse zu. Christnach hatte zwei Mal die Chance zur Führung, doch Gästetorwart Meira vereitelte zwei Mal stark. In der zweiten Halbzeit erhöhte Vianden das Tempo und ging folgerichtig in Führung. Nach einem Distanzschuss von Billy Lavinas verhinderte nur der Pfosten den Ausgleich. In der Schlussphase netzte Vianden dann noch mal doppelt.

Am anderen Ende der Tabelle standen sich die beiden sieglosen Mannschaften aus Clerf und Rambrouch gegenüber. Nach einer knappen Viertelstunde hatten die Gäste die große Möglichkeit zu Führung, doch Fernandes scheiterte per Foulelfmeter am Pfosten. Als alle sich schon mit dem torlosen Unentschieden auseinandergesetzt hatten gelang der Heimelf aus Clerf der Lucky Punch. In der 5.Minute der Nachspielzeit erzielte Ferrao den viel umjubelten Siegtreffer. Mit diesem Erfolg tauschte Clerf die rote Laterne mit Rambrouch. Favorit Harlingen stand zur Pause in Bourscheid bereits mit dem Rücken zur Wand. Nach einem frühen Führungstor (7.‘), verdoppelte Bourscheid den Vorsprung kurz vor der Pause (44.‘). Nach dieser gelang Harlingen dann der Anschluss, doch hierauf hatte Bourscheid eine Antwort als man den alten Vorsprung wiederherstellte. Harlingen gab nicht auf und lief weiter an. In der Schlussphase kam es dann wie es kommen musste, mit einem Doppelschlag konnten die Green Boys noch einen Punkt retten.

