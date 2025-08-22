 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
Heiderscheid-Eschdorf empfängt Ell zum Saisonauftakt
Heiderscheid-Eschdorf empfängt Ell zum Saisonauftakt – Foto: Arend Fernand

D2S1: Saisonauftakt mit zwei Partien am Samstag

Derby USBC – Christnach, Absteiger stellt Topfavorit auf die Probe

2.Div - 1.Bez
Erpeldingen
Vianden
USBC01
Böwingen

Mit Rambrouch gegen Ulflingen treffen am Samstag zum Saisonbeginn zwei Teams aufeinander, die eine ähnliche Rolle spielen dürften und bei idealem Saisonverlauf in der oberen Tabellenhälfte zu finden sein könnten. Zeitgleich empfängt Heiderscheid-Eschdorf den SC Ell. Basiert man sich auf die vergangene Spielzeit, wird der FC Racing Favorit sein. Doch Ell will es besser machen und sich im gesicherten Mittelfeld ansiedeln. Harlingen-Ischpelt bekommt es am Sonntag als einer der großen Favoriten auf den Aufstieg gleich mit Absteiger Erpeldingen zu tun, das die direkte Rückkehr in die 1.Division anpeilt. Es wird für beide also gleich eine erste Standortbestimmung.

Vieira: „denke, es wird ein enges Spiel“

Green-Boys-Trainer Gabriel Vieira: „Schon vergangene Saison hatten wir gleich zu Beginn gegen einen Absteiger gespielt. Das ist natürlich nicht immer so einfach, da ein Team, das absteigt, auch sofort wieder hoch will. Ich denke, es wird ein enges Spiel gegen eine gute junge Mannschaft, die viel vor hat.“

Neuling Bourscheid trifft zuhause auf ein schwer einzuschätzendes Böwingen und kann sein Leistungsvermögen gleich prüfen. Dies wird der andere Aufsteiger, Clerf, auch gegen Folschette tun, welches aber als stark einzuschätzen sein wird und oben mitmischen möchte, wie uns Trainer Carmelo Giunta in unserer Saisonvorschau verriet. Ein Derby gibt es zum Auftakt auch, Absteiger Berdorf-Consdorf sollte Christnach-Waldbillig in einer leichten Favoritenrolle empfangen. Pratzerthal-Redingen muss ebenfalls gegen einen Absteiger ran, nämlich Vianden, das seine Ziele ohne Druck erreichen möchte.

Am Samstag

