D2S1: Rückblick auf das Müllerthal-Derby und mehr!

Alle Ergebnisse

Was am Wochenende los war

Bereits am Samstagabend standen zwei Partien des ersten Spieltages auf dem Programm. Während Heiderscheid und Ell sich torlos Unentschieden trennten, fielen bei der Begegnung Rambrouch gegen Ulflingen 7 Tore. Dabei gingen die ersten 6 Tore der Begegnung auf das Konto der Gäste aus dem hohen Norden. Besonders da Silva Soares trat mit einem Dreierpack hervor, führt er auch die erste Torschützenliste der Saison damit an. Erst mit dem Schlusspfiff konnte Rambrouch durch Lima dos Reis, per direktem Freistoß, für den Ehrentreffer sorgen. Am Sonntag kam es dann in Consdorf zum Müllerthal Derby zwischen Berdorf-Consdorf und Christnach-Waldbillig. Lange sah es in der ereignisarmen Partie nach einem torlosen Unentschieden aus, doch dann sorgte Krack in der 90. Minute für den viel umjubelten Siegtreffer der Gäste.

Gästetrainer Eric Chrisnach zum Sieg: “In der Anfangsphase der ersten Halbzeit hat Berdorf-Consdorf das Spiel gemacht, jedoch standen wir Defensiv kompakt und ließen keine Torschüsse zu. Selbst haben wir sie mit Konter unter Druck gesetzt. Berdorf-Consdorf wurde nur gefährlich durch Freistöße. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann mehr Ballbesitz und konnten uns auch 4 Möglichkeiten herausspielen, weil Berdorf-Consdorf in der Defensive de Ball vertändelten und wir die freien Räume ausnutzten. Wir hätten auch schon früher mit 1-0 in Führung gehen müssen, als unser freistehender Stürmer im 5 Meter Raum angespielt wurde. Zum Schluss konnten wir uns dann aber durch den präzisen Schuss von Paul Krack belohnen, dies auch weil wir bis zum Ende dran geglaubt haben. Insgesamt war es bis zum Schluss ein spannendes Derby mit vielen intensiven Zweikämpfen, wo man wusste, dass die Mannschaft die das erste Tor schießt, die Partie auch gewinnt.“

Clerf traf im Heimspiel zu Beginn der neuen Saison auf Folschette. Man ging früh (5.‘) in Führung, konnte diese aber nicht verteidigen. Folschette drehte die Partie, ehe Clerf in der 85. Minute wieder ausglich. Als jeder mit der Punkteteilung rechnete war es Kolingba-Nzanga der doch noch den 2-3 Siegtreffer für die Gäste schoss. Aufsteiger Bourscheid musste sich zu Hause gegen Böwingen mit 2-4 geschlagen geben. Im Spitzenspiel des Spieltages traf Aufstiegsaspirant Harlingen auf Absteiger Erpeldingen. Kurz vor der Pause ging die Heimelf durch Jašarević (44.‘) in Führung. Kurz nach der Pause (51.‘) glich Erpeldingen aus. Danach spielte dann Harlingen furios auf. Innerhalb von knappen 20 Minuten dominierte man die Gäste und siegte am Ende verdient mit 6-1. Erpeldingen teilt sich damit die rote Laterne mit Rambrouch. In Pratzerthal sahen die Zuschauer dann eine turbulente Partie. Früh gingen die Hausherren gegen Vianden in Führung und nach 46 Minuten beim Stand von 4-1 sah alles so aus, als würden die Punkte bei Redingen bleiben. Doch dann begann die furiose Aufholjagd der Gäste. Innerhalb von 8 Minuten glich man die Partie (60.‘) wieder aus. Nach einer gelb-roten Karte gegen de Almeida (61.‘) mussten sich Pratzerthal-Redingen mit einem Mann weniger verteidigen. Doch in der Schlussphase (88.‘) vollendete dann Costa Trino das Comeback.

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!