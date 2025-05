D2S1: Rennen um Platz 2 und im Tabellenkeller bleiben spannend

Im gesicherten Tabellenmittelfeld kam es zur Begegnung zwischen Ulflingen und Christnach. Es waren die Gastgeber die vor der Pause durch ein Tor von Soares (37.‘) in Führung gingen. Auch nach der Pause blieb man am Drücker und entschied die Partie mit einem Doppelschlag. Erst traf da Silva (67.‘) auf Vorlage von Soares. Nur wenig später sorgte da Silva (75.‘) dann per direktem Freistoß für das Endresultat.

Reisdorf kam mit einem anderen Gesicht aus der Pause und konnte durch einen von Beca Costa verwandelten Elfmeter (64.‘) verkürzen. Man blieb weiter am Drücker, doch in diese Drangphase herein traf Muniken (76.‘) zur endgültigen Entscheidung. In der Schlussphase trafen dann noch Reuter (85.‘) und Pinto Junior (90.‘+2) für die Hausherren zum, hohen Heimsieg. Mit dieser Niederlage verschlechtert sich Reisdorfs Tordifferenz wieder gegenüber der direkten Konkurrenz.

Fels braucht weiter Siege um den direkten Aufstiegsplatz zu behalten. Im Heimspiel am Samstagabend gegen Folschette zeigte man von Anfang an, wer Herr im Haus ist. Schon nach 11 Minuten traf Mendes zur frühen Heimführung. Weitere Möglichkeiten blieben ungenutzt, doch noch vor der Pause traf Teixeira per Kopfball nach Torrie-Eckball zum 2:0 Pausenresultat. Nach Wiederbeginn spielte Fels dann groß auf und Folschette hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Scheiterte Mendes (48.‘) noch per Elfmeter am Gästetorwart Altaii, machte es der gleiche Mendes nur wenige Sekunden später aus der Distanz besser.

In der 55. Minute köpfte dann Miranda eine weitere Torrie-Ecke ins Tor. Das Spiel war entschieden, doch Fels zeigte eine wahre Machtdemonstration. Nach einem schönen Spielzug vollendete an deren Ende Bakiri (61.‘). Martins Vaz machte dann nach 70 Minuten das halbe Dutzend voll. Was fehlte jetzt noch zu einem perfekten Felser Fußballabend? Ein Dreierpack von Mendes. Und diesen lieferte der Kapitän in der ersten Minute der Nachspielzeit. Ein hochverdienter Heimsieg gegen schwache Gäste.

