Harlingen und Wintger lieferten ein größtenteils faires Derby ab – Foto: Ben Majerus

D2S1: Remis im Nordderby, Daring befördert Vianden aus Aufstiegszone 1-1 zwischen Harlingen und Wintger +++ Böwingen neuer Tabellenvierter +++ 4:2-Erfolg für Echternach im Topspiel

Folschette legte am Samstag gegen Reisdorf vor. Gegen Ende der ersten Halbzeit vergaben die Gäste auf der einen Seite eine hochkarätige Torgelegenheit, um sich über einen Gegentreffer von Nourissier nach Assist von Lullingen nach dem direkten Gegenzug zu ärgern (1-0, 39.‘). Lullingen tat sich unmittelbar nach Wiederanpfiff erneut als Passgeber hervor, dieses Mal war es Patini der traf und es stand 2-0 (46.‘), ein Spielstand, bei dem es auch bleiben sollte.

Im Spitzenspiel machte Echternach durch zwei Doppelschläge den Schritt Richtung Heimsieg gegen Vianden, dessen Reaktion zu spät kam. Gomes Pereira (1-0, 26.‘) und Si Abderrahmane (2-0, 29.‘) trafen kurz vor der halben Stunde. Kurz nach Wiederanpfiff traf der Letztgenannte erneut (3-0, 47.‘) und Macedo erhöhte innerhalb weniger Minuten (4-0, 59.‘). Der FC Orania zeigte durch Ferreira Machado die erwähnte Reaktion (4-1, 59.‘), doch Staats 4-2 kam zu spät (90.‘+3), um noch etwas bewirken zu können. Vianden scheidet damit vorerst aus der Spitzengruppe aus, Echternach macht dagegen Boden auf Wintger gut.

Gilsdorf stieß nach einigen guten Chancen, die man ungenutzt ließ, zusehends auf starke Rambroucher Gegenwehr, es gab im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit auf beiden Seiten gute Gelegenheit, in die Kabinen ging es aber mit einem 0-0. Ein bis dahin gutes Spiel begannen die Hausherren nach einer knappen Stunde an sich zu reißen, als Da Cruz den Ball zum 1-0 über den Torwart lobbte (58.‘). Keine zehn Minuten später dann der zweite Gilsdorfer Treffer, den Salvaterra nach einer guten Kombination im Rambroucher Strafraum vollendete (2-0, 67.‘). Als der gleiche Spieler in der 78.‘ das Resultat per Elfmeter weiter in die Höhe schraubte, stand der Sieger fest, auch wenn die Gäste sich noch ein paar Chancen herausspielen konnte. Martins Lages machte nach einem Konter das abschließende 4-0 (90.‘).

Einen ganz ähnlichen Verlauf wie in Gilsdorf nahm die Begegnung zwischen Fels und Heiderscheid-Eschdorf. Nach torlosem ersten Durchgang eröffnete ein Doppelschlag von Pereira (1-0, 59.‘) und Moreira (2-0, 61.‘) das Geschehen, Pacheco (3-0, 70.‘) und Mendes (4-0, 80.‘) legten nach und erlauben es der AS Rupensia Lusitanos, den Blick Richtung Rang 4 zu werfen, während der FC Racing ganz am Tabellenende verharren muss. >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen >> Elf der Woche

Harlingen hatte die ersten Torchancen im Derby gegen Spitzenreiter Wintger, der erste Treffer gelang aber dem Toptorschützen der Gäste, Ferreira da Rocha, der mit seinem 17.Saisontor am 13.Spieltag (!) im eins gegen eins mit Albers Sieger blieb (0-1, 26.‘). Die Green Boys suchten den schnellen Ausgleich und sollten ihn auch finden. Nach einem Vorstoß bediente Dragulovcanin den mitgelaufenen Coimbra zu dessen 1-1 (29.‘). Pech hatte Miller neun Minuten später, als sein Treffer wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung eines Mannschaftskameraden zurückgenommen wurde. Die annähernd 200 Zuschauer sahen ein gutes Spiel, aber keine weiteren Tore. Es gab zwar noch einige Gelegenheiten nach der Pause, mit einem Plus für Wintger, nach mehr als neunzig Minuten ging das faire Derby aber mit einem 1-1 zu Ende.