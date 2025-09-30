D2S1: Redinger 'Kropemänner' angeln sich Punkt gegen den Leader

Alle Ergebnisse

Was am Wochenende los war

Aufgrund des „Kropemannsfests“ bereits am Freitagabend sahen die Zuschauer ein wahres Spektakel in Redingen. Stand es zur Pause 0:1 für die Gäste aus Harlingen, fielen in der zweiten Hälfte 7(!) weitere Tore, bestens verteilt ging das Spiel mit 4:4 zu Ende. Berdorf-Consdorf führte nach einem Doppelpack von Furtado schnell 2:0. Rambrouch kam zwei Mal auf ein Tor wieder heran, doch am Ende siegten die Gastgeber ohne Probleme mit 5:2.

Aus Vianden berichtete Liveticker-Betreiber Luc Bouharmont, dass die Hausherren gut in die Partie gestartet waren und auch verdient in Führung gingen. Das Spiel flachte danach jedoch ab. Doch mit dem Halbzeitpfiff konnte Vianden seinen Vorsprung verdoppeln. Schnell nach der Pause fand Bourscheid den Anschluss. Vianden blieb am Drücker, doch auch allerbeste Gelegenheiten, wie ein verschossener Elfmeter, wurden nicht genutzt. Der knappe Vorsprung wurde aber über die Zeit gespielt und mit Schlusspfiff sah Gästespieler Fernandes Santos innerhalb von wenigen Sekunden zwei Mal die Gelbe Karte.

Delgado: „müssen den Sack früher zu machen“

Vianden-Trainer Elton Delgado zur Partie: „Ein wichtiges Spiel nach einem schweren Start in die Saison. Wir sind gut in die Begegnung reingekommen und traten die ersten 25 Minuten sehr dominant auf. Wir müssen den Sack früher zu machen, doch wir ließen den Gegner zurück in die Partie kommen. Es wurde zu einem ausgeglichenen Spiel. Nach der Halbzeitpause sind wir nicht richtig zurück in die Partie gekommen und der Gegner hatte einige Möglichkeiten, den Ausgleich zu finden. Über 90 Minuten gesehen ist es ein verdienter Sieg. Wir hoffen, dass wir jetzt mit den 3 Punkten Selbstvertrauen getankt haben und eine Siegesserie starten können.“

Im Nordderby waren es die Hausherren aus Ulflingen, die der Partie ihren Stempel aufdrückten. Schnell ging man durch Moos in Führung und noch vor der Pause netzte man ein zweites Mal ein. Nach dem Seitenwechsel ging es so weiter und Ulflingen gelang mit dem 3:0 die Vorentscheidung. Die Gäste aus Clerf gaben sich aber nicht so einfach geschlagen und innerhalb von 180 Sekunden gelang Miguel per Doppelpack der Anschluss. Es sollte aber bei der am Ende knappen Niederlage bleiben. Auch nach dem vierten Spieltag bleiben die Gäste punktlos.

Noch nicht mal zwei Zeigerumdrehungen waren um und der Absteiger aus Erpeldingen führte bereits 1:0 gegen Heiderscheid. Erpeldingen blieb weiter am Drücker und kam vorm Pausentee noch zu zwei weiteren Toren. In der Schlussphase sorgte der eingewechselte Semedo Fernandes dann noch für einen Doppelschlag und Erpeldingen setzte sich mit 5:0 durch.

Christnach wollte seinen starken Saisonstart in Böwingen mit einem weiteren Dreier untermauern und es sah zu Beginn auch vielversprechend aus. Zur Pause führte man bereits 0:2, doch Böwingen gab sich nicht so einfach geschlagen und kam nach Wiederbeginn zum Ausgleich. In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst gelang Christnach durch einen verwandelten Elfmeter von Routinier Pereira die erneute Führung, doch diese rettete man nicht über die Zeit. In der Nachspielzeit kam Böwingen durch Freire zum umjubelten Ausgleich.

Folschette hatte in seinem Heimspiel gegen Ell keine Probleme. Nach knapp einer halben Stunde führte man bereits mit zwei Toren. In der zweiten Hälfte erhöhte man dann auf 3:0. Ell konnte in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Stoica nur noch für Ergebniskosmetik sorgen.

