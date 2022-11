Wintger feiert seinen späten Sieg mit seinen Anhängern – Foto: Arend F.

D2S1: Peiffer entscheidet Gipfeltreffen in der Nachspielzeit! 2:1-Sieg für Wintger in Folschette +++ Echternach und Vianden rücken vor +++ Kellerduell geht an Bourscheid

Am frühen Sonntagnachmittag war es der Gast und Aufsteiger aus Fels, der durch Moreira die erste Großchance für sich verbuchen konnte, das erste Tor der Partie in Echternach ging aber auf das Konto des Daring Clubs, für den Kirchen in der Schlussphase der ersten Hälfte zum 1-0 traf (38.‘). Der zweite Durchgang lief noch nicht lange, da konnte Si Abderrahmane auf 2-0 erhöhen (51.‘). Castros 3-0 (69.‘) fand eine zeitnahe Antwort, als Pereira einen an Cordeira verursachten Foulelfmeter zum 3-1 nutzen konnte (75.‘). Fels kam aber nicht zurück, im Gegenteil, kurz vor Schluss hatte man Glück, dass der Echternacher Castro mit einem weiteren Elfer an Tavares scheiterte.

Harlingen dominierte nach Torchancen die Anfangsviertelstunde, doch als die Gäste aus Rambrouch gerade zu ihren ersten Gelegenheiten gekommen waren, setzte sich Ben Moussa auf der anderen Seite im Dribbling durch und erzielte das 1-0 ins lange Eck (26.‘), mit welchem die Seiten gewechselt werden sollten. Nach der verdienten Pausenführung erarbeiteten sich die Green Boys auch im zweiten Abschnitt ein Chancenplus, doch dieses Mal waren es die Gäste, die treffen sollten: Alves stocherte das Leder auf Dusemang, dieser bedankte sich mit dem 1-1 (70.‘). Die Rambroucher Freude währte aber nur kurz: nachdem die Gäste einen gefährlichen Freistoß nicht im Tor unterbringen konnte, klingelte es auf der anderen Seite. Karisik zog von der Strafraumkante zum 2-1 ab (77.‘). Es ging hin und her, in der Nachspielzeit konnte Oudi die Sache dann für Harlingen unter Dach und Fach bringen (3-1, 90.‘+4).

Ell ist weiter auf der Suche nach der Form vom Saisonbeginn und musste gegen Gilsdorf eine bittere Pille schlucken. Mit einem überragenden Salvaterra, dem ein Hattrick gelang, sowie zwei Treffern von Da Cruz und einem von Augusto Gomes gewann der FC Jeunesse mit 6-1 und lag zur Pause bereits mit 5-1 in Führung. Der Ehrentreffer erzielte Brosius zum zwischenzeitlichen 1-3 per Elfmeter.

Mit „Geheimtrainer“ Ruben Brito gelang Bourscheid gegen Heiderscheid-Eschdorf ein wichtiger zweiter Sieg in dieser Saison. Dabei zeigte die Truppe vom CSB Moral, denn nach 22 Minuten geriet man erst in Rückstand, als Clement im Strafraum gelegt wurde und Bertomeu vom Punkt traf (0-1). Durch Treffer von Teixeira de Sousa (1-1, 35.‘) und Lopes Mota, der einen Freistoß direkt verwandelte (2-1, 44.‘) konnten die Hausherren die Partie aber noch vor der Pause drehen. Nach einer knappen Stunde feierte Eric Colombera bei den Gästen sein Comeback nach sechsmonatiger Verletzungspause, das 3-1 durch Bendaoud sowie die daraus resultierende Niederlage konnte er nach seiner Einwechslung aber nicht verhindern, so dass der FC Racing als Schlusslicht die Konkurrenz enteilen sieht.

Ebenfalls mit 3-1, aber auswärts, setzte sich Vianden in Reisdorf durch. Einen von Sibilio verwandelten Elfer (0-1, 18.‘) konnte Engel zwar egalisieren (1-1, 29.‘), doch kurz nach der Pause brachte Lourenco Carneiro den FC Orania zum zweiten Mal in Führung. Aus einer über 20-minütigen Überzahlsituation heraus gelang es den Gastgebern nicht noch einmal, zurückzukommen und als sie selber ebenfalls einen Spieler mit gelb-rot vom Platz gestellt bekamen, schlug Cloro De Mota zu und sackte den Dreier für Vianden endgültig ein (1-3, 90.‘+5).

Mit dem knappsten aller Ergebnisse setzte sich Absteiger Böwingen bei Aufsteiger Christnach-Waldbillig durch und nähert sich langsam aber sicher den oberen Barrageplätzen an, während der FC Olympia nach dem Sieg von Bourscheid (s.u.) nur noch drei Punkte vor dem unteren Relegationsplatz entfernt liegt.