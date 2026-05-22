D2S1: Meisterfrage entscheidet sich in regelrechtem Finale

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Alle Spiele finden am Samstag, den 23.Mai um 18 Uhr statt.
Im 1.Bezirk der 2.Division gibt es eigentlich nur noch eine Partie, in der wirklich etwas auf dem Spiel steht und dieses findet am unteren Ende der Tabelle statt: der Drittletzte SC Ell (12., 26 Punkte) spielt zuhause gegen den Vorletzten und punktgleichen FC Racing Heiderscheid-Eschdorf. Ein möglicher Sieger spielt sicher auch in der kommenden Spielzeit in der 2.Division. Ell hat die um fünf Treffer besseren Tordifferenz. Ein Unentschieden würde den Gastgebern entsprechend zum direkten Klassenerhalt reichen. Die Formtabelle sieht beide Teams in etwa gleichstark, man kann von einem offenen Spiel ausgehen. Was Heiderscheid tun muss, um am Ende besser dazustehen, haben wir Trainer Tiago Goncalves gefragt.
„Die Vorbereitung war nicht anders als für andere Spiele auch. Wir wissen, dass wir gewinnen müssen. Wir dürfen aber nicht meinen, dass wir sofort voll angreifen müssen. Ein Spiel dauert neunzig Minuten und es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden. Es ist ein Finale, aber es wird womöglich nicht das schönste Fußballspiel, da Ell wohl auch auf Ergebnis spielen wird.
Der eine oder andere Spieler fehlt uns zwar, doch das ist keine Ausrede und die, die zur Verfügung stehen, sind alle bereit. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen. Interessant ist, dass wir mit 26 Punkten immer noch nicht gerettet sind. Im 2.Bezirk unserer Division würden wir damit auf Platz 8 stehen. Das zeigt wie stark unser Bezirk ist und dafür gebührt Ell und Rambrouch ebenfalls der nötige Respekt.“
Eine nicht unwichtige Frage, die mit Blick auf den Aufstieg aber keine Relevanz hat, ist die nach dem Meistertitel im 1.Bezirk der 2.Division. Auch in dieser kommt es zu einem echten Endspiel, in dem der aktuelle Leader Harlingen-Ischpelt (56, +54) beim Zweiten Erpeldingen (56, +44) antritt. Die Gastgeber können nur im Falle eines Heimsieges Meister werden.
Tabellarisch ohne wirkliche Wichtigkeit bleibt ein Derby immer ein Derby. Christnach-Waldbillig kann im Duell zwischen den beiden Müllerthal-Vereinen gegen Berdorf-Consdorf dabei aber wichtige Erkenntnisse für sein Barrage-Spiel um den Aufstieg sammeln. Dies scheint auch nötig, die letzten Ergebnisse fielen für den FC Olympia nämlich etwas holprig aus. Blickt man auf die aktuelle Form, dürfte die USBC leicht favorisiert sein.
Folschette (3.) hat gegen Schlusslicht Clerf ebenfalls die Möglichkeit, sich bereits auf die Aufstiegsrelegation vorzubereiten.
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