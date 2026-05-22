 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

D2S1: Meisterfrage entscheidet sich in regelrechtem Finale

Leader Harlingen beim Zeiten Erpelingen zu Gast, Finale um den direkten Klassenerhalt und Derby in Christnach

von Paul Krier · Heute, 10:02 Uhr · 0 Leser
Erpeldingen empfängt Leader Harlingen zum Endspiel um Platz 1
Erpeldingen empfängt Leader Harlingen zum Endspiel um Platz 1 – Foto: Steve Dehm

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2.Div - 1.Bez
Erpeldingen
Vianden
USBC01
Böwingen

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Alle Spiele finden am Samstag, den 23.Mai um 18 Uhr statt.

Finale gegen die Abstiegsrelegation

Im 1.Bezirk der 2.Division gibt es eigentlich nur noch eine Partie, in der wirklich etwas auf dem Spiel steht und dieses findet am unteren Ende der Tabelle statt: der Drittletzte SC Ell (12., 26 Punkte) spielt zuhause gegen den Vorletzten und punktgleichen FC Racing Heiderscheid-Eschdorf. Ein möglicher Sieger spielt sicher auch in der kommenden Spielzeit in der 2.Division. Ell hat die um fünf Treffer besseren Tordifferenz. Ein Unentschieden würde den Gastgebern entsprechend zum direkten Klassenerhalt reichen. Die Formtabelle sieht beide Teams in etwa gleichstark, man kann von einem offenen Spiel ausgehen. Was Heiderscheid tun muss, um am Ende besser dazustehen, haben wir Trainer Tiago Goncalves gefragt.

Goncalves: „Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen“

„Die Vorbereitung war nicht anders als für andere Spiele auch. Wir wissen, dass wir gewinnen müssen. Wir dürfen aber nicht meinen, dass wir sofort voll angreifen müssen. Ein Spiel dauert neunzig Minuten und es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden. Es ist ein Finale, aber es wird womöglich nicht das schönste Fußballspiel, da Ell wohl auch auf Ergebnis spielen wird.

Der eine oder andere Spieler fehlt uns zwar, doch das ist keine Ausrede und die, die zur Verfügung stehen, sind alle bereit. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen. Interessant ist, dass wir mit 26 Punkten immer noch nicht gerettet sind. Im 2.Bezirk unserer Division würden wir damit auf Platz 8 stehen. Das zeigt wie stark unser Bezirk ist und dafür gebührt Ell und Rambrouch ebenfalls der nötige Respekt.“

Morgen, 18:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
18:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Andere interessante Spiele

Eine nicht unwichtige Frage, die mit Blick auf den Aufstieg aber keine Relevanz hat, ist die nach dem Meistertitel im 1.Bezirk der 2.Division. Auch in dieser kommt es zu einem echten Endspiel, in dem der aktuelle Leader Harlingen-Ischpelt (56, +54) beim Zweiten Erpeldingen (56, +44) antritt. Die Gastgeber können nur im Falle eines Heimsieges Meister werden.

Tabellarisch ohne wirkliche Wichtigkeit bleibt ein Derby immer ein Derby. Christnach-Waldbillig kann im Duell zwischen den beiden Müllerthal-Vereinen gegen Berdorf-Consdorf dabei aber wichtige Erkenntnisse für sein Barrage-Spiel um den Aufstieg sammeln. Dies scheint auch nötig, die letzten Ergebnisse fielen für den FC Olympia nämlich etwas holprig aus. Blickt man auf die aktuelle Form, dürfte die USBC leicht favorisiert sein.

Morgen, 18:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
18:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 18:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
18:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Die weiteren Begegnungen

Folschette (3.) hat gegen Schlusslicht Clerf ebenfalls die Möglichkeit, sich bereits auf die Aufstiegsrelegation vorzubereiten.

Morgen, 18:00 Uhr
US Folschette
US FolschetteFolschette
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
18:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
18:00
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 18:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
FC Pratzerthal-Redingen
FC Pratzerthal-RedingenRedingen
18:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 18:00 Uhr
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
18:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

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