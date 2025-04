D2S1: Lintgens erste Niederlage an Wochenende mit Torfestivals

Die erste Hälfte plätscherte vor sich hin und es dauerte bis zur 75. Minuten bis Lima die Gäste in Führung bringen konnte. Diese Führung hatte dann auch bis tief in die Nachspielzeit hinein bestand, ehe Da Rocha (90.‘+6) den zweiten Treffer für das Nordlicht schoss. Ell war geschlagen und der Vorsprung auf die Abstiegsränge schrumpft auf nur noch zwei Zähler.

Danach waren es die Gäste, die das Heft des Handelns in die Hand nahmen. Torjäger und Kapitän Stefan Mendes traf innerhalb kürzester Zeit (50.‘ + 53.‘) doppelt. Die Gäste hatten das Spiel unter Kontrolle. In der Nachspielzeit wurde es dann nochmals turbulent. Erst traf Gästespieler Pereira (90.‘+1) zum 1:4. Per Foulelfmeter verkürzte Theis (90.‘+3) dann nochmals für Heiderscheid, ehe Niang (Heiderscheid) in der 11.Minute (!) der Nachspielzeit mit einer roten Karte unter die Dusche musste. Heiderscheid muss in der Tabelle etwas abreißen lassen, während Fels den zweiten Tabellenplatz verteidigen kann.

Heiderscheid wollte mit einem Erfolg an den oberen Relegationsrängen dranbleiben, kein einfaches Unterfangen gegen Fels, das seit dem Trainerwechsel einen Höhenflug hinlegt. Doch früh im Spiel gingen die Hausherren in Führung, als ein Flachschuss aus 20 Metern von Santos (7.‘) den Weg ins Tor fand. Doch auch Fels konnte sehenswert aus weiter Distanz treffen. Es war Martins Vaz (22.‘), der sich aus 25 Metern ein Herz nahm und sein Schuss sprang vom Innenpfosten ins Tor. Mit diesem Gleichstand ging es in die Pause.

Während Lintgen sein Ziel bereits erreicht hat, geht es für Böwingen noch um alles, will man die Klasse halten. Das Spiel begann auch gut für die Hausherren, ging man bereits nach 9 Minuten durch ein Kopfballtor von Dos Reis in Führung. Diese Führung glich Bousba (31.‘) traumhaft aus, verwandelte er einen direkten Freistoß unhaltbar in den Winkel. In der zweiten Halbzeit dann das gleiche Spiel. Böwingen ging durch Delgado (50.‘) wieder in Führung und wieder konterte Lintgen per Standard.

N’Guessan glich die Partie per Foulelfmeter ein weiteres Mal aus. Böwingen gab nicht auf und als alle schon mit der Punkteteilung rechneten war Delgado zur Stelle. In der 7.Minute der Nachspielzeit sicherte er seinem Verein den viel umjubelten Siegtreffer. Nach Echternach und Racing kann sich jetzt auch Böwingen in die Liste der Mannschaften die Lintgen schlugen eintragen. Dieses Ergebnis war zugleich ein wichtiger Erfolg für Böwingen im Abstiegskampf.