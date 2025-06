D2S1: Lintgen war das Maß aller Dinge

Was der FC Minerva Lintgen in dieser Saison ablieferte, war schlicht ein Niveau aus einer anderen Liga. Die Furore in beiden Pokalwettbewerben gilt es nicht zu vergessen, doch der starke Kader mit u.a. Ex-Nationalspieler Ante Bukvic verlor vor alemm nur ein einziges Meisterschaftsspiel und sicherte sich Platz 1 im 1.Bezirk der 2.Division mit 16 Punkten Vorsprung. Der Aufstieg in die 1.Division stand bereits am 19.April fest, das Saisonziel war da schon erreicht. Die Konkurrenz konnte nur verdutzt zusehen und auf Rang 2 hoffen. Das Rennen um den zweiten direkten Aufstiegsplatz machte Fels. Die AS Rupensia Lusitanos hat eine bewegte Saison hinter sich: mit dem klaren Ziel Wiederaufstieg angetreten, war man zwar stets oben dran, vollzog im Winter aber dennoch zwei viel diskutierte Trainerwechsel . Am Ende sollte sich diese Entscheidung aber als richtig herausstellen und man kehrt nach nur einem Jahr Abwesenheit in die 1.Division zurück.

Bis zum Schluss konnte Harlingen-Ischpelt, das kürzlich den Verbleib von Trainer Vieira bekanntgab, noch auf Platz 2 hoffen, musste Fels dann aber am Ende den Vortritt überlassen. Trotz des Ausfalls von Topstürmer Mhibik über die gesamte Saison war man offensiv stark, hatte aber einige, wenige Patzer zu verzeichnen, die den direkten Aufstieg nicht möglich machten. Und wie schon in der Vorsaison scheiterte man dann unglücklich in der Relegation . Harlingens Nordrivale Wintger machte es im Endeffekt besser. Zwar blieb man etwas hinter dem Spitzentrio zurück, konnte aber relativ früh für die Relegation planen, womit das Saisonziel eigentlich schon erreicht war. Dass einem nach einem verrückten Barrage-Spiel der direkte Wiederaufstieg gelang, war die Kirsche auf dem Kuchen.

Verfolger und Tabellenmittelfeld

Die Verfolgergruppe, die realistische Chancen auf einen Platz unter den ersten vier hatte, war früh dezimiert und beschränkte sich am Ende nur noch auf Heiderscheid-Eschdorf, das die Spielzeit 2024-2025 mit einem sehr starken 5.Platz abschloss – eigentlich wollte man als Aufsteiger „nur“ die Klasse halten. Dass die Mannschaft mehr Potenzial hatte und dieses auch zeigte, dürfte sich fast von selbst verstehen. Auch Ulflingen wurde eine schwere Saison vorausgesagt. Intern schien man aber vom Kader überzeugt gewesen zu sein und nach einem größeren Umbruch im Team und im Verein hat man überzeugt und dürfte mit dem erreichten Tabellenplatz zufrieden sein. In Folschette kündigen sich für diesen Sommer Umbrüche auf Vereinsebene an. Als Tabellensiebter hat man sein Ziel, die Klasse zu halten, erreicht, doch man kann nicht ignorieren, dass es eine große Diskrepanz in den Ergebnissen gab.

>> Die Torschützenliste *

Der beim FC Pratzerthal-Redingen eingeläutete Neuaufbau kannte Höhen und Tiefen. Man gewann die Spiele, die man gewinnen musste, versuchte zwar Topteams zu ärgern, was aber nur selten gelang. Am Ende steht ein solider 8.Platz, das Punktekonto hätte aber etwas voller sein können. Nach einer hervorragenden Hinrunde gewann Rambrouch nach dem Winter nur zwei Spiele. Dieser Abfall bei den Ergebnissen mündete in Platz 9 in der Endabrechnung. Zwar kann man das Saisonziel (einstelliger Tabellenplatz) damit als erreicht ansehen, es bleibt aber das Gefühl, dass mehr drin war. Christnach-Waldbillig war zu allem fähig: Niederlagen gegen Sorgenkinder und Punktgewinne gegen Topteams wechselten sich mit „normalen“ Ergebnissen ab, so dass man am Ende immerhin 10 Punkte vor der Abstiegsrelegation steht. Böwingen hat eine schwierige Spielzeit hinter sich, in der man öfter nach unten blicken musste, als einem lieb war. Schließlich landete man aber im Tabellenmittelfeld.

Drei gegen den Abstieg

Im Saisonverlauf kristallisierten sich vor allem drei Mannschaften heraus, die akut gefährdet waren. Nach einer mäßigen ersten Halbserie schnitt der SC Ell in der Rückrunde noch schlechter ab. Hinten und vorne zeigten sich trotz einiger vielversprechender Ansätze Defizite. Schließlich kam man mit Rang 12 und einem blauen Auge davon. Der angepeilte Mittelfeldplatz wurde jedoch verpasst. Auch Reisdorf zeigte ab und an gute Spielanlagen, doch mit 67 Gegentoren bei 31 eigenen Treffern in 26 Spielen war man in der Abwehr das zweitschlechteste und im Angriff das schlechteste Team. Mit 19 Punkten gab nur die Tordifferenz den Ausschlag zugunsten von Ell. Im Barrage-Spiel gegen Clerf zog man den Kürzeren und stieg ab. Colmar-Berg wurde in die 3.Division durchgereicht, da der Neuaufbau trotz Trainerwechsel im Winter nicht bzw. zu spät fruchtete. Die zwölf Punkte in der Rückrunde waren am Ende zu wenige, um den direkten Abstieg zu verhindern.