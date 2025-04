D2S1: Lintgen und Harlingen klare Sieger in Spitzenspielen

In Reisdorf stand ein wichtiges Spiel gegen den Abstieg auf dem Programm und man durfte gespannt sein wie die Hausherren die englische Woche verkraften. Das erste Tor des Tages erzielten die Gäste aus Christnach. Weirich brachte seine Farben, mit seinem 10. Saisontor, in Führung. Dieser Vorsprung hielt nicht lange. Reisdorf reagierte noch vor der Pause durch Beca Costa (45.‘).

Fels ging als Favorit in die Begegnung mit Colmar-Berg und wurde dieser auch gerecht. Nach 33 Minuten erzielte Neto die Führung. Kapitän Mendes (41.‘) verdoppelte die Führung aus der Distanz. Mit dem Pausenpfiff kam dann eine Reaktion der Gäste, Barbosa (45.‘+1) verkürzte.

In der 73. Minuten gab es dann den großen Auftritt vun Boueti Bi. Nach einem 60-Meter-Solo hatte er noch genug Luft und blieb eiskalt vor dem Torwart. Der Zwei-Tore-Vorsprung war wiederhergestellt. Den Schlusspunkt setzte dann Torrie (81.‘) per Foulelfmeter.

„Ein Sieg der zeigt, dass das Team auch in schweren Zeiten zusammenhält“

Kapitän Stefan Mendes zum wichtigen Erfolg: „Wir hatten einen schweren Start in die Rückrunde und ließen viele Punkte in den Schlussphasen der Begegnungen liegen. Wir waren uns also bewusst, dass die Partie gegen Colmar-Berg kein Selbstläufer wird, auch weil wir bereits in der Hinrunde gegen diesen Gegner Punkte liegenließen. Wir sind stark in die Begegnung gestartet und waren schnell 2:0 in Front, doch wieder bestrafen wir uns durch eine Unkonzentriertheit selbst. Uns fehlte auch das nötige Glück im Abschluss. Fünf Mal trafen wir nur Aluminium und trotzdem holten wir durch unsere individuelle Qualität die wichtigen 3 Punkte.

Ein Sieg der zeigt, dass das Team auch in schweren Zeiten zusammenhält. Uns ist klar, dass wir die Qualitäten haben und wenn wir unser Herz auf dem Platz lassen sind wir schwer zu schlagen, wie z.B. gezeigt gegen Echternach in der Coupe FLF. Der Weg ist noch lange aber ich habe keine Zweifel daran, dass wir zusammen die nötige Stabilität finden, den Schalter umzulegen und bereit sind, diesem kleinen passionierten Verein und seinen engagierten Zuschauer zu zeigen, dass wir den Schritt in die 1.Division gehen können.“

