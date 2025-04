D2S1: Lintgen steigt mit 20.Saisonsieg auf!

An Karfreitag stand bereits das Topspiel des Wochenendes an. Der zweitplatzierte Fels traf auf den Tabellenvierten Wintger. Es waren die Hausherren die von Beginn an den Ton angaben und nach 15 Minuten durch Marzins Vaz in Führung gingen. Kurz vor der Halbstunden-Marke war es dann wieder Martins Vaz, dieses Mal per Kopf, der zur Stelle war. Nur wenig später (34.') war es Mendes, der für eine frühe Vorentscheidung sorgte. Doch Wintger kam schnell zum Anschluss. Dragolovčanin (38.') behielt die Nerven und traf per Foulelfmeter.

Doch Mendes (41.') sorgte schnell per Traumtor für den alten Drei-Tore-Vorsprung. In der letzten regulären Minute einer ereignisvollen ersten Halbzeit sah Heimspieler Neves dann die Amplekarte. Wer jetzt dachte Fels, wäre damit geschwächt, wurde eines besseren belehrt. Auch mit 10 Mann blieb man überlegen und da Costa Pereira (53.') sorgte für den fünften Treffer. Das Spiel beruhigte sich und die Heimelf behielt die Kontrolle. Dos Anjos konnte in der 84. Minute nur noch für Ergebniskosmetik sorgen. Der Trainerwechsel bei den Felsern sorgte für den gewünschten Effekt.