D2S1: Lintgen könnte am Sonntag bereits den Aufstieg feiern!

Nach dem durchaus verdienten Punktgewinn bei Nachbar Rambrouch begrüßt der SC Ell am Sonntag Christnach-Waldbillig, das zuletzt mit zwei Siegen in Folge wichtige Punkte im Abstiegskampf für sich verbuchen konnte. Ell könnte im Falle eines Heimsiegs nach Punkten zum Gegner aufschließen und damit ebenfalls einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt gehen. Aus diesem ist auch Böwingen noch nicht raus, das nun gegen ein spielfreudiges und offensiv starkes Harlingen-Ischpelt vor einer sehr hohen Hürde steht. Dass die Green Boys favorisiert sein werden, sollte außer Frage stehen. Reisdorf ging eben gegen dieses Harlingen vor Wochenfrist unter und hat nun mit Ulflingen eine Mannschaft zu Gast, die eine kleine Negativserie beenden konnte. Entsprechend schwierig scheint es, dass die Sauer-Anrainer den Hebel umlegen können.

Folschette steckt mit nur einem Dreier aus den letzten vier Spielen in einem kleinen Tief. Zu dieser Unzeit kommt nun Lintgen in den Westen, das im Falle eines Punktverlustes von Fels (s.u.) tatsächlich sechs Spieltage vor Ende der Saison den Aufstieg bereits perfekt machen könnte! Adil Badr, Trainer der US Folschette, erklärte uns Folgendes zum schweren Heimspiel: „Lintgen wird zu uns kommen, um den Aufstieg feiern zu können. Es ist in der Tat eine Mannschaft, die die ganze Division überragt. Sie verfügen über ein sehr gutes Team und ein sehr gutes Trainergespann. Sie werden siegessicher nach Folschette kommen. Das ist logisch, da sie das Hinspiel gegen uns ja mit 11:3 gewonnen hatten. Wir werden am Sonntag normal spielen und sie auch normal empfangen. Ich möchte Lintgen jetzt schon viel Erfolg für die Zukunft und den Aufstieg wünschen.“

Heiderscheid-Eschdorf bekommt gegen den Vorletzten Colmar die Gelegenheit, seine Niederlage von vergangenem Wochenende wieder gutzumachen. Ein wichtiges Duell liefern sich die AS Wintger (4., 32 Punkte) und der FC Pratzerthal-Redingen (6., 28). Für den Fusionsverein bietet sich eine einmalige Gelegenheit, den direkten Anschluss zur Aufstiegsrelegation herzustellen. Nach 7 Punkten aus den letzten drei Spielen könnte man davon profitieren, dass die ASW in letzter Zeit kaum konstante Ergebnisse ablieferte.