Ligavorschau
Rambrouch bestreitet ein schweres Gastspiel in Harlingen
Rambrouch bestreitet ein schweres Gastspiel in Harlingen – Foto: Marcia Mendes

D2S1: Leader Harlingen vor lösbarer Aufgabe

Folschette – USBC nominelles Topspiel, richtungsweisende Begegnung zwischen Bourscheid und Pratzerthal-Redingen

2.Div - 1.Bez
Erpeldingen
Vianden
USBC01
Böwingen

Leader Harlingen-Ischpelt spürt seine Verfolger nach den ersten Punktverlusten wieder im Nacken, bekommt aber gegen Rambrouch die realistische Chance, das Remis aus Redingen vergessen zu machen. Dieser FC Pratzerthal-Redingen gastiert zu einer offenen Partie bei Aufsteiger Bourscheid, sollte aber nach drei Spielen in Folge ohne Niederlage Aufwind verspüren. Aufsteiger Clerf bekommt es mit Absteiger Vianden zu tun. Das noch punktlose Schlusslicht wird vor einer entsprechend schweren Aufgabe stehen. Was man umsetzen muss, um sein Punktekonto zu eröffnen, wollten wir von Claravallis-Trainer Carlos Viegas wissen.

Viegas: „leisten uns zu viele individuelle Fehler, diese müssen wir abstellen“

„Es ist im Moment nicht nicht ideal für uns. Spielerisch waren wir oft gut, doch wir leisten uns zu viele individuelle Fehler, diese müssen wir abstellen. Daran müssen wir arbeiten, vor allem an der Defensive. Es kam auch viel Pech dazu. Wir hoffen auf die ersten Punkte. Wir sind überzeugt, dass es besser laufen wird, wenn wir mit dem Punkten anfangen. Die Trainingspräsenz stimmt und die Jungs sind motiviert, aus dieser Hinsicht können wir nicht klagen.“

Christnach-Waldbillig schonte im Pokal am Mittwoch einen Großteil seiner ersten Elf und wird als Tabellenvierter damit gegen Absteiger Erpeldingen ausgeruht antreten können. Dies ist auch nötig, da der FC 72 in der neuen Saison angekommen ist und seine beiden letzten und damit auch ersten Ligaspiele gewinnen konnte. Böwingen sollte sein Gastspiel in Ell auf dem Papier als Favorit bestreiten. Um 18 Uhr spielt Heiderscheid-Eschdorf am Sonntag in Feulen gegen Ulflingen, das als Tabellenzweiter dort über Vorteile verfügen sollte. Um 15 Uhr spielt an gleicher Stelle die US Feulen in der Ehrenpromotion gegen Bettemburg.

Ebenfalls um 18 Uhr trifft Folschette im eigentlichen Topspiel auf Absteiger Berdorf-Consdorf, das mit sechs Punkten aus seinen zwei letzten Partie angekommen ist. Der Tabellendritte sollte sich seiner Sache deswegen nicht zu sicher sein.

Am Sonntag

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
FC Pratzerthal-Redingen
FC Pratzerthal-RedingenRedingen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 05.10.2025, 18:00 Uhr
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
18:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 05.10.2025, 18:00 Uhr
US Folschette
US FolschetteFolschette
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
18:00
Unser Tipp: Heimsieg

