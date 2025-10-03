D2S1: Leader Harlingen vor lösbarer Aufgabe

Leader Harlingen-Ischpelt spürt seine Verfolger nach den ersten Punktverlusten wieder im Nacken, bekommt aber gegen Rambrouch die realistische Chance, das Remis aus Redingen vergessen zu machen. Dieser FC Pratzerthal-Redingen gastiert zu einer offenen Partie bei Aufsteiger Bourscheid, sollte aber nach drei Spielen in Folge ohne Niederlage Aufwind verspüren. Aufsteiger Clerf bekommt es mit Absteiger Vianden zu tun. Das noch punktlose Schlusslicht wird vor einer entsprechend schweren Aufgabe stehen. Was man umsetzen muss, um sein Punktekonto zu eröffnen, wollten wir von Claravallis-Trainer Carlos Viegas wissen.

„Es ist im Moment nicht nicht ideal für uns. Spielerisch waren wir oft gut, doch wir leisten uns zu viele individuelle Fehler, diese müssen wir abstellen. Daran müssen wir arbeiten, vor allem an der Defensive. Es kam auch viel Pech dazu. Wir hoffen auf die ersten Punkte. Wir sind überzeugt, dass es besser laufen wird, wenn wir mit dem Punkten anfangen. Die Trainingspräsenz stimmt und die Jungs sind motiviert, aus dieser Hinsicht können wir nicht klagen.“

Christnach-Waldbillig schonte im Pokal am Mittwoch einen Großteil seiner ersten Elf und wird als Tabellenvierter damit gegen Absteiger Erpeldingen ausgeruht antreten können. Dies ist auch nötig, da der FC 72 in der neuen Saison angekommen ist und seine beiden letzten und damit auch ersten Ligaspiele gewinnen konnte. Böwingen sollte sein Gastspiel in Ell auf dem Papier als Favorit bestreiten. Um 18 Uhr spielt Heiderscheid-Eschdorf am Sonntag in Feulen gegen Ulflingen, das als Tabellenzweiter dort über Vorteile verfügen sollte. Um 15 Uhr spielt an gleicher Stelle die US Feulen in der Ehrenpromotion gegen Bettemburg.