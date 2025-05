D2S1: Krisengipfel Ell – Colmar im Blickpunkt

Auch wenn Lintgen als bereits feststehender Aufsteiger die Saison ausklingen lassen kann, wird man in Christnach, das mittlerweile gerettet ist, als Favorit in die Partie gehen. Sehr viel mehr wird in Reisdorf auf dem Spiel stehen, wo die Gastgeber gegen das z.Z. offensivstarke Fels um Punkte gegen den Abstieg kämpfen. Die AS Rupensia Lusitanos darf sich dagegen keinen Patzer im Aufstiegsrennen erlauben, da Harlingen einem im Nacken sitzt. Fels wird auf jeden Fall einen Dreier an der Sauer eingeplant haben. Eben dieses Harlingen bekommt es mit einem unbequemen Ulflingen zu tun. Individuell besser aufgestellt ist man eigentlich favorisiert, die Formkurve belegt aber, dass der FC Racing zu einem gefährlichen Gegner werden könnte. Am Sonntag sticht aber ebenso wie im 2.Bezirk der 2.Division ein Kellerduell heraus: der Drittletzte Ell begrüßt das nur 4 Punkte schlechtere Schlusslicht Colmar. Es ist quasi ein Sechs-Punkte-Spiel, das keines der beiden Teams verlieren darf.

Pratzerthal-Redingen hat im Prinzip nur noch mathematische Chancen auf Platz 4, will man diese nicht auch noch verlieren, muss ein Sieg in einer als offen anzusehenden Partie in Böwingen her. Folschettes Trend wurde in den vergangenen Wochen zu einer Achterbahnfahrt, so dass man davon ausgehen muss, dass Aufstiegsaspirant Wintger bei seinem Gastspiel über die besseren Karten verfügen sollte. Heiderscheid-Eschdorf liegt 6 Punkte hinter der ASW und hofft gegen ein seit Wochen formschwaches Rambrouch auf eine Gelegenheit, den direkten Anschluss zu Platz 4 herstellen zu können.