 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

D2S1: Kellerkracher in Clerf, Derby in Rambrouch

Heiderscheid in Clerf zu Gast, Folschette in Rambrouch, Leader in Vianden gefordert

von Paul Krier · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Volkhard Patten

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Erpeldingen
Vianden
USBC01
Böwingen

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Christnach hat sich trotz aller Beteuerungen, den Aufstieg nicht als Priorität zu haben, weiter zu einem ernsthaften Kandidaten genau auf jenen entwickelt und wird entsprechend als Favorit in Bourscheid auflaufen. Noch deutlicher verteilt sollten die Rollen in Harlingen sein, wo Ell (13.) beim Tabellenzweiten spielt. Bei den Green Boys sollte aber Vorsicht geboten sein, in der Formtabelle trennen die beiden Teams nur drei Plätze! Leader Erpeldingen steht in Vianden ebenfalls vor einer unbequemen Aufgabe.

In Clerf kommt es zu einem sehr wichtigen Kellerduell für den Drittletzten Heiderscheid-Eschdorf. Beim bereits abgestiegenen Schlusslicht wäre eine Niederlage alles andere als ratsam für den FC Racing. Auch Rambrouch ist noch nicht durch und trifft zuhause im Gemeinde-Derby auf Folschette, zweitbestes Teams aus den vergangenen fünf Spieltagen. Dies spricht für die Gelb-Schwarzen, doch ein Derby kann durchaus seine eigene Geschichte schreiben.

Pratzerthal-Redingen sollte im Idealfall zuhause gegen Böwingen auch punkten, sonst könnte man noch eine böse Überraschung erleben. Einfach wird ein solches Unterfangen aber nicht. Berdorf-Consdorf, auf heimischen Geläuf immer noch nicht überzeugend, empfängt das drittbeste Auswärtsteam, nämlich Ulflingen. Doch der Schein könnte trügen: vier Punkte aus den letzten beiden Spielen auf Seiten der USBC stehen vier Ulflinger Niederlagen am Stück gegenüber.

Am Sonntag

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Pratzerthal-Redingen
FC Pratzerthal-RedingenRedingen
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
US Folschette
US FolschetteFolschette
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
SC Ell
SC EllEll
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

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