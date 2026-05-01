D2S1: Kellerkracher in Clerf, Derby in Rambrouch

Symbolbild – Foto: Volkhard Patten

Christnach hat sich trotz aller Beteuerungen, den Aufstieg nicht als Priorität zu haben, weiter zu einem ernsthaften Kandidaten genau auf jenen entwickelt und wird entsprechend als Favorit in Bourscheid auflaufen. Noch deutlicher verteilt sollten die Rollen in Harlingen sein, wo Ell (13.) beim Tabellenzweiten spielt. Bei den Green Boys sollte aber Vorsicht geboten sein, in der Formtabelle trennen die beiden Teams nur drei Plätze! Leader Erpeldingen steht in Vianden ebenfalls vor einer unbequemen Aufgabe.

In Clerf kommt es zu einem sehr wichtigen Kellerduell für den Drittletzten Heiderscheid-Eschdorf. Beim bereits abgestiegenen Schlusslicht wäre eine Niederlage alles andere als ratsam für den FC Racing. Auch Rambrouch ist noch nicht durch und trifft zuhause im Gemeinde-Derby auf Folschette, zweitbestes Teams aus den vergangenen fünf Spieltagen. Dies spricht für die Gelb-Schwarzen, doch ein Derby kann durchaus seine eigene Geschichte schreiben.