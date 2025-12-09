D2S1: Jagd auf Harlingen vor der Winterpause eröffnet

Alle Ergebnisse

Was am Wochenende los war

Der letzte Spieltag vor der Winterpause stand an und dieser bot interessante Begegnungen. Mit einem echten Negativlauf verabschiedet sich Vianden in die Winterpause. Bereits nach 3 Minuten ging Berdorf-Consdorf durch Agovic in Führung. Der gleiche Agovic verdoppelte den Vorsprung noch vorm Seitenwechsel. Nach der Pause zeigten die Hausherren eine Reaktion und erzielten noch vor der Stundenmarke den Anschluss. Vianden blieb nach dem Treffer am Drücker jedoch fiel der Ausgleich nicht mehr. Mit der fünften Niederlage in Folge rutschte man auf den 9. Tabellenplatz ab. Vom formschwächsten Team zum formstärksten Team der Liga: Erpeldingen hatte Kellerkind Rambrouch zu Besuch und zeigte von Anfang an, wer Herr im Haus ist. Schnell ging man mit zwei Toren in Führung und wähnte sich bereits auf der Siegerstraße. Doch Rambrouch gab nicht auf und noch vor der Pause fiel der Anschluss. In der zweiten Halbzeit schaltete Erpeldingen wieder einige Gänge hoch und überrannte die Gäste förmlich. Am Ende stand ein halbes Dutzend Tore und ein ungefährdeter 6:1 Sieg.

Charel Nothum (Rambrouch) im Video-Interview

Auch für Böwingen kommt die Winterpause zum falschen Zeitpunkt, reiht man im Moment Sieg an Sieg. Auch gegen Ligaprimus Harlingen behielt man die Oberhand obwohl man in Rückstand geriet. Mit Anschlag der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnte man per Foulelfmeter ausgleichen. Mit diesem psychologischen Vorteil begann man auch die zweite Hälfte und innerhalb von 15 Minuten stand es 3:1 für die Gastgeber. Harlingen verkürzte, doch Böwingen war davon nicht geschockt, stellte man zwei Zeigerumdrehungen später den alten Vorsprung wieder her. Mit diesem Erfolg rückt Böwingen bis auf 3 Punkte an die Aufstiegsränge ran, während Harlingen trotz der ersten Niederlage die Herbstmeisterschaft feiern kann.

Alves Gil: „meine Spieler haben Mut, Kampfgeist und Geduld bewiesen“

Tiago Alves Gil, Trainer von Böwingen am Montagmorgen zur Siegesserie seiner Mannschaft: „Diese aufeinanderfolgenden Siege haben uns sehr gutgetan, zumal sie gegen sehr starke Gegner erzielt wurden, wie beispielsweise in diesem Spiel gegen einen Gegner, dessen Spieler eindeutig über dem Niveau unserer Liga liegen. Sie sind nicht zufällig Tabellenführer! Aber meine Spieler haben Mut, Kampfgeist und Geduld bewiesen und waren äußerst effizient, sodass wir diese drei wertvollen Punkte holen konnten. Angesichts der letzten Ergebnisse kommt die Winterpause ungelegen, aber sie ermöglicht es uns, mehrere mehr oder weniger schwere Verletzungen auszukurieren, was in dieser Hinsicht nicht schlecht ist.“

Ulflingen reichten 10 Minuten um das Spiel gegen Redingen zu entscheiden. Moos und zwei Mal Briard - nach nicht mal 9 Minuten führte der Gastgeber 3:0! Pratzerthal musste sich schnell schütteln, was ihnen auch gelang, denn nach einer halben Stunde war der Anschluss hergestellt. Der FCPR drückte auf den Ausgleich, dieser sollte in einer verrückten Partie nicht mehr fallen. 10 Minuten vor Toreschluss sah Gästespieler Tremont noch die Rote Karte. Das vermeintliche Spitzenspiel des Spieltages fand in Folschette statt wo Aufsteiger Bourscheid zu Gast war. Der Sieger dieser Begegnung würde auf einem oberen Relegationsplatz überwintern und es wurde, besonders in der 1.Hälfte eine spannende Partie. Nach der Pause hatte dann Bourscheid den besseren Start und erzielte schnell zwei Treffer. Folschette kam zum Anschluss, doch dann begann die turbulente Schlussphase mit drei Toren in der Nachspielzeit. Unterschiedsspieler Bendadoud sicherte sich mit zwei weiteren Treffern und deren drei insgesamt, nicht nur die Spitzenposition in der Torjägerliste, sondern auch seiner Mannschaft mit dem 2:4 Erfolg den Sprung auf die Aufstiegsränge.

Ein wichtiges Duell im Tabellenkeller gab es bei der Begegnung Ell gegen Clerf. Ein so genanntes Sechs-Punkte-Spiel stand an und es war Ell, das von Anfang an der Partie seinen Stempel aufdrückte. Bereits zur Pause war die Partie mit 3:0 vorentschieden. Nach Wiederanpfiff setzte Ell dann mit dem vierten Treffer den Schlusspunkt auf die Begegnung. Mit diesem Erfolg verschaffte man sich etwas Luft im Abstiegskampf, während Clerf die rote Laterne der Liga bleibt. Wer in Heiderscheid nicht rechtzeitig zum Anpfiff auf seinem Platz war, hatte den ersten Treffer schon verpasst. Die Hausherren führten bereits nach wenigen Sekunden im Heimspiel gegen Christnach. Doch die Gäste hatten, mit neuem Trainer, in der letzten Woche Selbstvertrauen getankt. Kurz vor der Pause fiel der Ausgleich und kurz danach ging man durch einen verwandelten Handelfmeter durch Routinier Pereira in Führung. Diesen knappen Vorsprung rettete der Gast über die Zeit und feierte seinen dritten Dreier in Serie.

Feedback

