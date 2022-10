D2S1: hohe Siege für Spitzenduo Mit Videos! +++ Echternach überrollt Ell +++ ebenfalls hohe Sieg für Wintger und Gilsdorf +++ erster Sieg für Harlingen

Rambrouch eröffnete den 6.Spieltag des 1.Bezirks der 2.Division am Samstag gegen Vianden. Vom spielerischen Standpunkt waren die Gäste in der ersten Halbzeit zwar überlegen, das 1-0 machten aber die Hausherren als Dusemang nach einer knappen Viertelstunde eine schöne Ablage aus rund fünfzehn Metern ins untere, rechte Eck schoss. Rechts war aber auch das Viandener Stichwort, denn ihr Spiel war im ersten Abschnitt allzu rechtslastig, so dass sich Rambrouch schnell darauf einstellen konnte. In der 40.‘ schoss Carodos Ramos völlig unbedrängt das 1-1 und nur vier Minuten später scheiterte Sibilio zwar mit einem Elfmeter an Schmit, setzte aber nach und versenkte den Nachschuss zum 1-2 (44.‘).

Nach Wiederbeginn gestaltete sich die Sache ausgeglichener und Rambrouch kam auch zurück. Nach einer Stunde gab es nämlich den nächsten Strafstoß, dieses Mal für die Gastgeber. Fernandes trat und erzielte mit Glück und Geschick via linkem Innenpfosten das 2-2 (63.‘), der Gästetorwart war im richtigen Eck. Rambrouch hatte sich kaum gefreut, schon lag Vianden wieder in Führung, als Ribeiro Paiva im Anschluss an eine Ecke völlig frei zum Kopfball kam (2-3, 65.‘). Bei diesem Ergebnis sollte es dann auch bleiben. Dass die Kapitäne beider Mannschaften laut FuPa-Liveticker später noch zusammen auf das Spiel anhoben ist eine durchaus erwähnenswerte Randnotiz – ob sie aber mit dem Viandener Nusslikör anstießen, wurde nicht überliefert.